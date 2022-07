Marta Guzmán, quien fue conocida como ‘La pasadita’, la trabajadora de ‘Primero Noticias’, quien daba el clima, habló del porqué Loret de Mola decidió sacarla del noticiero.

El escándalo entre Carlos Loret de Mola y Laura G ya era un tema conocido, sin embargo, reveló que este pudo haber sido el motivo por el que la despidieron.

Marta Guzmán, conductora. (@martapasadita)

Sumado a ello, Marta Guzmán pidió “ya soltar” el tema de Carlos Loret de Mola, además de que aseguró “él no me hizo, me llamó porque ya me conocía”.

Marta Guzmán se quedó sin empleo por escándalo de Loret de Mola y Laura G

Marta Guzmán, la conductora de 49 años de edad, si bien, ya era conocida por su programa de radio, fue en ‘Primero noticias’ que su fama repuntó y la apodaron ‘La pasadita’.

La mexicana compartió que fue Carlos Loret de Mola quien le llamó pidiéndole trabajar con él dando el clima, fue ahí en donde creció la gran amistad y mancuerna de trabajo.

Sin embargo, compartió a ‘El minuto que cambió mi destino’ que aunque ella consideraba el equipo de noticias “estaba bien”, decidieron contratar a más, incluyendo Laura G.

Laura G (Agencia México)

Marta Guzmán dejó en claro que “no había química” con ella, pero negó que en algún momento se pelearan y mucho menos que hubiera golpes.

“No éramos afines, pero tampoco como se ha manejado, yo no me peleo, no nos llevábamos, no había química”. Marta Guzmán, conductora.

Además, Marta Guzmán calificó como “evidente” para los televidente que no tenían buena amistad, siendo este el motivo por el que Carlos Loret de Mola corrió a ambas.

“No me corrieron a mí, fue a las dos, fue una cosa muy extraña sin explicaciones”. Marta Guzmán, conductora.

Marta Guzmán narró que luego del escándalo “de la cabaña” de Laura G y Carlos Loret de Mola, ella fue despedida.

“Yo creo que yo me fui como conejillo de Indias, salí embarrada en algo que no tenía que ver”. Marta Guzmán, conductora.

Marta Guzmán, conductora. (@martapasadita)

Según sus declaraciones, él la despidió bajo el supuesto “de una pelea y por eso nos teníamos que ir las dos”.

“Él no me dijo nada en concreto, no me dijo si estaba haciendo mal mi trabajo, simplemente fue porque yo iba a dar una entrevista a El Reforma, que no tenía porqué no darla”. Marta Guzmán, conductora.

Asimismo, Marta Guzmán se defendió de quiénes le dicen que Carlos Loret de Mola “la hizo”, pues aseguró que él la buscó porque conocía cómo trabajaba.

“Él no me hizo, claro que ese noticiero fue muy importante, y siempre voy a estar agradecida con ese programa, pero no agradecida de tratos que no me merecía”. Marta Guzmán, conductora.

Carlos Loret de Mola y Laura G: El escándalo tras el despido de Marta Guzmán

Marta Guzmán aseguró que Carlos Loret de Mola la usó como “conejillo de Indias” y su supuesta pelea con Laura G, pero detrás él quería ocultar lo de ‘La cabaña’.

Carlos Loret de Mola, periodista. (Graciela López / Cuartoscuro)

La despedida de Marta Guzmán de ‘Primero Noticias’ se dio luego del escándalo en el que Loret de Mola y Laura G se vieron envueltos, al irse a una cabaña en La Marquesa.

El problema no fue que Carlos Loret de Mola estuviera por supuestas seis horas con Laura G a solas, sino que el periodista ya estaba casado con Berenice Coronado Yábe.

Y aunque la infidelidad y romance fue negado por ambos, este se convirtió en un fuerte rumor para la carrera profesional de ambos. Hecho sucedido en 2011.

Luego de ello, según argumentos de Marta Guzmán, fue que Carlos Loret de Mola decidió correrla, por una “pelea” con Laura G -que asegura no existió- y porque ella iba a dar una entrevista a un medio de comunicación.