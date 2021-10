Tras pronunciarse a favor de Julián Gil, Marjorie de Sousa le responde a Alicia Machado: “Cuando sea un ejemplo para mí, lo tomaré en cuenta”.

Desde ‘La Casa de los Famosos’, Alicia Machado arremetió contra Marjorie de Sousa pues consideró que fue una “bajeza” lo que le hizo a Julián Gil.

Frente a las cámaras del programa Hoy, Marjorie de Sousa le responde a Alicia Machado y asegura que ella no se encuentra en sus zapatos para poder opinar sobre ese tema.

Durante el programa Hoy se presentó una nota con Marjorie de Sousa, quien recibió las llaves de la ciudad de Miami por su labor contra el cáncer de mama.

En su presentación la actriz fue cuestionada sobre las declaraciones de Alicia Machado, de manera contundente Marjorie de Sousa señaló que nadie puede opinar sobre las relaciones de otras personas y destacó que cada individuo sabe lo que le toca pasar.

“Yo creo que uno no puede opinar de la vida de los demás, porque uno no sabe lo que pasa cada ser humano”

Marjorie de Sousa señaló que ella solo le puede desear lo mejor a todas las personas que la critican. La actriz puntualizó que solo ella puede conocer lo que ha tenido que enfrentar.

“Yo le deseo lo mejor a toda la gente que intenta desprestigiarte de alguna forma, nadie sabe los zapatos que me tocó ponerme y todo lo que me tocó hacer para salir adelanta y yo la bendigo”

Sobre las críticas que recibe por su relación con Julián Gil, Marjorie de Sousa señaló que solo toma en cuenta las opiniones de personas que tienen una vida ejemplar, las otras declaraciones no le interesan.

“Cuando la vida de los demás sea un ejemplo para mí, lo tomaré en cuenta y haré caso y cuando son cosas que no me importan pues anda olé me retiro”

