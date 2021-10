Marisol de la Fuente, Hola Sunshine, responde a críticas por foto de amor propio

La influencer Marisol de la Fuente, también conocida como Hola Sunshine, respondió en Instagram las críticas tras la polémica que provocó una de sus fotos en donde incentivaba el amor propio.

De acuerdo a la influencer, Marisol Fuentes comentó que, luego de subir un par de fotos a su Instagram en donde mostraba que era una mujer que también tenía inseguridades , comenzó a recibir muchos comentarios negativos.

Según relata Hola Sunshine, su publicación era sobre aceptar el tipo de cuerpo en cada mujer y recibió varios mensajes positivos de sus 466 mil seguidores.

Pero, tras entrar a Twitter comenzó a ver que su publicación de amor propio no fue bien recibida por todos.

“En ningún momento quise hacer sentir a alguien mal. Recibí mensajes de muchas mujeres diciéndome que se habían sentido incómodas con mi foto, así que de verdad, de corazón I’m so sorry. O sea, de verdad no era el punto, nunca fue mi intención hacer sentir mal a nadie”

Marisol de la Fuente, influener