Una de las hijas de Mario Moreno Ivanova, hijo adoptivo de Mario Moreno, Cantinflas, podría ir a la cárcel por internar a su madre en una clínica de rehabilitación sin su consentimiento, pero Marisa Moreno está embarazada.

Sandra Bernat es la segunda esposa del único hijo de Cantinflas, con quien tuvo tres hijos hijos, Patricio, Marisa y Gabriel Moreno Bernat.

Durante una entrevista con ‘Ventaneando’, Sandra Bernat contó que ella padecía alcoholismo, por lo que su hija Marisa la internó en una clínica de rehabilitación en Pachuca.

Narra que estuvo recluida más de un año y sufría maltratos en este lugar, pero su hija la habría dejado ahí por intereses económicos.

Sandra Bernat había comprado dos departamentos, uno de estos era de lujo, pero este requería costosos pagos de mantenimiento, por lo que decidió que iba a venderlo.

Marisa le había dicho que le diera el departamento y ella se haría cargo de los gastos, pero ella trató de persuadirla.

La exesposa del hijo de Cantinflas le dijo a su hija que iba a vender el departamento y destinaría el dinero para los tratamientos y manutención de su hijo Gabriel.

Gabriel nació con problemas de salud y según su madre, tiene problemas de aprendizaje por lo que decidió que tenía que ayudar a su hijo menor.

Sandra Bernat cambió su testamento y todo lo dejó a nombre de su hijo Gabriel, pero el dinero estaba a nombre de los dos.

Cuando se lo contó a Marisa Moreno, la joven se molestó y Sandra asegura que fue la razón por la que la internó en una clínica de rehabilitación sin su consentimiento.

Durante la estancia de Sandra Bernat en la clínica de rehabilitación, su hija no se hizo cargo de ella y solo pagaba al lugar una mensualidad de entre 7500 y 8 mil pesos.

También dice que Marisa Moreno aprovechó su ausencia para vender su auto y el departamento. La joven habría utilizado el dinero para un tratamiento estético y un viaje por Europa.

Sandra Bernat dice que el día que ella ingresó a la clínica, Marisa Morenos se fue a vivir a su casa, pero como no pagó el mantenimiento y servicios, la desalojaron.

La nuera de Cantinflas acudió a un abogado quien le aseguró que podía acusar a su hija de secuestro e incluso ella la podía ingresar a una clínica similar.

Sin embargo, ella no quiere proceder por el momento, pues Marisa Moreno está embarazada de 5 meses y no quiere que ella este en el estado en la cárcel.

“Incluso me dijeron en el centro que la podía to internar, pero ¿internar a Marisa ahorita que está embarazada? Se me hace muy mala onda y se lo dije al abogado. Ahorita yo no puedo acusarla de secuestro, porque yo ya no me puedo retractar y se iría a la cárcel”

Sandra Bernat