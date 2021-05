Cantinflas regresó a la televisión mexicana y redes sociales como parte de un comercial



Con la tecnología deepfake, se ha revivido al comediante Mario Moreno, mejor conocido como Cantinflas como parte de una campaña.

El responsable de esta resurrección de Cantinflas ha sido la cadena de supermercados Soriana para su campaña ‘Soriana, la de todos los mexicanos’.

Ser únicos es muy de nosotros. 💚❤️ Orgullosos de ser mexicanos como Soriana. #LaDeTodosLosMexicanos



Conoce más en ➡️ https://t.co/OMRaqTawmA ⬅️ pic.twitter.com/im2uR3abSN — Soriana (@TiendaSoriana) — Soriana (@TiendaSoriana) May 1, 2021

El mensaje en donde Cantinflas saluda a todos los mexicanos, se pretende llevar a televisión, redes sociales y YouTube.

¿Qué es el deepfake con el que “revivieron” a Cantinflas?

El deepfake es una práctica de Inteligencia Artificial (IA) para editar videos falsos y darle el rostro de cualquiera para otorgar movimientos naturales.

La generación de estos videos hiperrealistas con la IA, utiliza algoritmos de aprendizaje mejor conocidos como RGA (Red Generativa Antagónica).

La técnica del deepfake ha sido ahora utilizada por Soriana para “revivir” a Cantinflas, un ícono del cine y la televisión mexicana en su época de oro.

“Quiubo Chatos ¿Saben qué me llenó de orgullo siempre? Ser mexicano, porque todos los mexicanos tenemos ese no sé qué, que se yo, que nos hace bien diferentes pero bien mexicanos. Porque no es lo mismo el mole que el guacamole, ni unas carnitas que la carnita asada” Cantinflas

Usuarios reaccionan al video de Cantinflas

Como era de esperarse, los usuarios en redes sociales ya han reaccionado al video deepfake de Cantinflas, y las opiniones se encuentran divididas.

Algunos han celebrado la innovadora técnica del deepfake que ha “revivido” a Cantinflas para este comercial de Soriana.

Aunque a otros no les ha gustado -ni convencido- el video pues, aunque pareciera estar ahí, apuntan a que se ve demasiado falso.

Tecnología de punta, Cantinflas es el primer mexicano que se hace con DEEP FAKE ! https://t.co/KrtXYup6Ag — MARIO MORENO CANTINFLAS (@MundoCantinflas) — MARIO MORENO CANTINFLAS (@MundoCantinflas) May 1, 2021

Pero la mayoría coincide en que ha sido una buena estrategia de marketing traer de regreso a uno de los actores mexicanos más reconocidos a nivel mundial.