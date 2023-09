La comedia condujo al éxito a Mario Aguilar, pero su canto podría destruirlo y es que en redes sociales lo están despedazando por “Báilame”, su nueva canción.

Verás, a poco de haberse estrenado “Báilame”, Mario Aguilar es el blanco de la burla por su canto y su video musical...

Mario Aguilar (Mario Aguilar Music / YouTube)

Mario Aguilar estrena “Báilame” y lo están funando

Mario Aguilar, quien debutó como cantante en junio de 2021 con su EP “Quiero llorar”, vuelve a hacer un lado la comedia para presentar “Báilame”, su nueva canción.

Con “Báilame”, Mario Aguilar celebra su cumpleaños número 28, el cual tuvo lugar el pasado 25 de septiembre. Este tema es un regalo para sí mismo y para sus fans, quienes se lo están devolviendo....

Al comediante y cantante originario de Tijuana le están pidiendo que deje el canto por el bien de su carrera y el de todos.

“No te falta mucho para llegar a ser un buen cantante, te falta todo”, “Hay apoyo, solo falta talento”, “Hay que saber reconocer que cuando se te da algo”

“La cuestión es que los influencer creen que por ser virales en TikTok ya tienen talento para el canto, la actuación, entre otras cosas… En México ya cualquiera puede cantar y llegar tan lejos sin problema…cada vez se exige menos calidad”,

“Me recordó los inicios de Dua Lipa , musicalmente y artísticamente este chico llegará lejos solo falta que cambien de muchacho y de música y de productor y de director y plataforma pero quitando eso van a llegar lejos”

“Increíble Mario, tienes talento, solo hay que buscar en qué”, “Por aquí no es. Que no te engañen, no gastes tu dinero en esto”, se lee entre los comentarios del video musical.

Funan a Mario Aguilar (Mario Aguilar Music / YouTube)

Tras fracaso de “Báilame”, Mario Aguilar pospone su presentación en Monterrey

Además de haber fracasado con el lanzamiento de su nueva canción “Báilame”, Mario Aguilar y su equipo de trabajo decidieron posponer su show en Monterrey.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Mario Aguilar informa que la última función que daría en Monterrey como parte de su gira “Ser loca no es fácil”, se ofrecerá hasta el 21 de diciembre.

Sin revelar los motivos mismos que aclara son ajenos al artista y al equipo de gestión, asegura que quien desee solicitar el reembolso puede hacerlo.

Así como agradece la comprensión de sus fans y espera verlos en el show que cerrará su gira.