¿Marie Claire Harp incluirá en su ofrenda de Día de Muertos a Julián Figueroa? La conductora no ha querido revelar si es verdad que ya terminó su relación con José Manuel Figueroa.

El pasado 26 de septiembre surgió la versión de que Marie Claire Harp ya había terminado su relación con José Manuel Figueroa -de 48 años de edad-, pese a que ya tenían planes de boda.

En medio de todos los rumores, Marie Claire Harp ha preferido guardar silencio y solo se ha limitado a decir que por el momento quiere llevar los detalles de su relación con José Manuel Figueroa en privado.

José Manuel Figueroa y Marie Claire Harp están separados, pero no confirma que ya no sean novios

En entrevista con varios medios, Marie Claire Harp -de 30 años de edad- habló sobre cómo la ha sorprendido la tradición de Día de Muertos, por lo que este año podría nuevamente su ofrenda.

Pese a que no ha aclarado cuál es su relación actual con José Manuel Figueroa, Marie Claire Harp fue cuestionada sobre si en su ofrenda de Día de Muertos habrá lugar para Julián Figueroa, quien murió de manera sorpresiva a los 27 años de edad.

Marie Claire Harp se encuentra en medio de la controversia luego de que se dio a conocer que habría terminado su compromiso con José Manuel Figueroa.

En un evento, Marie Claire Harp tuvo un encuentro con varios medios de comunicación en donde fue cuestionada sobre la tradición del Día de Muertos.

En el video compartido por la periodista Berenice Ortiz, Marie Claire Harp reveló que para ella fue impresionante ver cómo en México se celebra el Día de Muertos.

“Sabe que fue impresionante para mí el año pasado porque yo soy venezolana, entonces nosotros no tenemos esa cultura tan bonita que tienen aquí de poder brindarle honor a los que ya no están entre nosotros”

Marie Claire Harp confesó que adquirió la costumbre del Día de Muertos y el año pasado puso su ofrenda.

En su conversación, Marie Claire Harp adelantó que si tiene pensado este año poner la ofrenda de Día de Muertos.

“Este año espero también hacer todo lo que tenga que hacer lineal para ver si me visitan”

Al ser cuestionada sobre si en su ofrenda incluirá a Julián Figueroa, Marie Claire Harp reveló que si se lo permiten en su ofrenda de Día de Muertos estarán todas las personas que quiso mucho.

“Bueno la verdad es que si se me permite en este momento hacerlo, por supuesto ahí en ese altar van a estar todas las personas que quise mucho”

Marie Claire Harp reveló que fue José Manuel Figueroa quien le enseñó a cómo poner su ofrenda de Día de Muertos.

“Él fue quien me enseñó a hacerlo, entonces él era quien me decía no ponle este alimento que es el que se utiliza, yo hice comida venezolana y mexicana”

Marie Claire Harp