Desde hace unas semanas se rumora que José Manuel Figueroa y Marie Claire Harp cancelaron su boda y es que su relación pende de un hilo.

La decisión José Manuel Figueroa y Marie Claire habría sido tomada tras las acusaciones de Alicia Machado, de 46 años de edad.

Como te informamos en SDPnoticias, Alicia Machado acusa al hijo del fallecido Joan Sebastian de haberla violentado en el pasado.

Tal declaración habría afectado el romance al punto que la pareja dejó de hablar de la boda en medios de comunicación así como dejó de acompañarse a eventos.

Marie Claire Harp y José Manuel Figueroa se dieron un tiempo (Eduardo Díaz / SDPnoticias)

José Manuel Figueroa y Marie Claire Harp están separados, el cantante habla de la situación

La primera en confirmar fue Marie Claire Harp, de 30 años de edad, quien nerviosa no se atrevió a desmintir los rumores que la separan de José Manuel Figueroa.

Por su parte, José Manuel Figueroa, de 48 años de edad, evidenció que sí hay un distanciamiento de Marie Claire Harp, pero no da por terminada la relación.

José Manuel Figueroa (Captura pantalla / Venga La Alegría)

En un encuentro con la prensa, el cantante dio a entender que Marie Claire Harp solo está enojada ya que es muy fácil que esto suceda.

“Me da miedo casarme con ella porque va a empezar queriendo divorciarse. A veces no tiendo la cama y se enoja, a veces me queda muy amargo el café, a lo mejor tengo un mal genio y yo no lo sé... Al final de cuentas siempre obedezco las razones de mujer que ella tiene” José Manuel Figueroa

Así como asegura que están bien y justifica su distanciamiento con el trabajo.

“Ella está trabajando muchísimo, yo también gracias a Dios, ahorita estoy enfocado en el disco” José Manuel Figueroa

Y sin más aclara, según muestra el video compartido por Venga La Alegría, que se hablan a diario y que él le da los buenos días y las buenas noches, por lo que hay contacto, amor y comunicación.

José Manuel Figueroa admite tener un carácter fuerte, pero dice no ser agresivo

Por otro lado, respecto a las acusaciones de Alicia Machado, José Manuel Figueroa dice ser hombre de carácter fuerte ya que en su carrera no existe si éste no se tiene.

Así como José Manuel Figueroa argumenta que llega a ser agresivo “como cualquier hombre” si existe una falta de respeto, “uno se agarra a madrazos”, señala.

Esto justificando su agresión a Alicia Machado, quien dice lo cacheteó y lo violentó porque creía que él le estaba siendo infiel.

Por lo que dejando claro que no se queda cruzado de manos cuando lo agreden, aclara que no es agresivo solo porque sí ya que no trae guaruras, no está armando y tampoco ha golpeado a un periodista...