El pasado viernes 21 de abril, Maribel Guardia regresó a los escenarios tras la muerte de su hijo Julián Figueroa, hecho que dejó sorprendidos a sus seguidores, quienes hoy la admiran más que nunca.

Y es que muchas personas dieron por hecho que a Maribel Guardia, de 63 años de edad, le costaría retomar sus actividades tras la muerte de su único hijo, quien dejó este mundo a los 27 años a causa de infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

No obstante, Maribel Guardia demostró ser una mujer fuerte, quien asegura no detendrá su vida ya que a su hijo esto no le hubiera gustado.

Maribel Guardia (@despiertamerica / Instagram)

Maribel Guardia ya no teme morir tras sufrir la muerte de su único hijo: Julián Figueroa

Contenta porque su hijo Julián Figueroa tras morir se le apareció, Maribel Guardia dice estar tranquila porque él se encuentra mejor que todos nosotros, aunque está triste porque no volverá a verlo.

“Cerrando los ojos empecé a rezar y vi a Julián. Me abrazó como 3 veces, se veía su pelo con formas de luz… Estoy triste pero no como estaba, es una tristeza diferente”, subrayó la actriz y bailarina.

Así como asegura continuará con su vida sobre todo por que esto a él le gustaría. En cuanto a la muerte, dejó de temerle:

“Ya perdí miedo a la muerte, que Dios me lleve cuando quiera, obvio no me quiero morir”, subrayó antes de recalcar que le seguirá con sus proyectos.

Maribel Guardia se desvive por su nieto e hijo de Julián Figueroa

Por otro lado, Maribel Guardia dijo estar consciente que su nuera Imelda Garza Tuñón, de 26 años de edad, en un futuro podría rehacer su vida debido a que es joven y muy guapa; sin embargo, esto no significa que perderá a su nieto.

Por el contrario, aseguró que aunque esté lejos protegerá a su nieto de José Julián Figueroa Garza, de 5 años de edad, hasta donde la vida le permita.

Maribel Guardi y su nieto José Julián (Instagram/@maribelguardia)

Cenizas de Julián Figueroa serían depositadas al lado de Joan Sebastian, revela Maribel Guardia

Por otro lado, Maribel Guardia dijo estar en pláticas con su esposo Marco Chacón, de 51 años de edad, para trasladar -una parte- de las cenizas de Julián Figueroa a Juliantla, Guerrero, donde está la tumba de Joan Sebastian.

Esto porque el joven cantante quería mucho a su papá y considera que a él le gustaría estar cerca del llamado ‘Poeta del Pueblo’, quien murió en 2015 a los 64 años de edad.