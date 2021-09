Maribel Guardia sufrió de lagunas mentales tras contagiarse de Covid-19

Recordemos que hace varios semanas, la cantante y actriz, Maribel Guardia reveló haberse contagiado de Covid-19.

Luego de tener varios cuidados y de una gran preocupación por parte de sus fans, Maribel Guardia finalmente logró reponerse del virus.

Sin embargo, quedó con algunas secuelas que le tardaron en sanar, tal es el caso de unas lagunas mentales que presentó a raíz del Covid-19.

Maribel Guardia tuvo problemas de memoria como parte de las secuelas de Covid-19

Fue en la transmisión de este 6 de septiembre del programa de espectáculos, “Ventaneando”, que se dio a conocer un encuentro que Maribel Guardia tuvo con algunos medios de comunicación.

Fue ahí donde ella reveló esta secuela que se le presentó; la cual la tenía bastante preocupada.

Maribel Guardia detalló que ella veía un vaso y sabía que era un vaso; pero no podía decir la palabra “vaso”.

“Veía un vaso y yo y yo sabía que era vaso, pero no podía decir ‘vaso’ (...) No podía decirlo” Maribel Guardia

Algo similar le pasó cuando estaba en un programa de televisión y le preguntaron la capital de Francia.

A pesar de que conocía la respuesta, debido a su problema de memoria Maribel Guardia no pudo pronunciarla.

“Estaba en un programa de televisión (...) ‘La capital de Francia’, bueno París, imagínate. Y yo ‘si em em...’ No pude decir París” Maribel Guardia

De acuerdo con sus propias declaraciones, estos eventos la llevaron a sentirse bastante preocupada.

“Terrible la memoria y me tenía muy angustiada” Maribel Guardia

Luego de eso, la actriz reveló que una de las razones por las que le gusta tanto el teatro es porque siempre estás ejercitando la mente.

“En el teatro siempre estás ejercitando la mente y es muy importante” Maribel Guardia

Fue entonces que se le preguntó si acudió con un especialista para tratar el problema que se le estaba presentando.

A lo que ella respondió que únicamente se dedicó a tomar un sinfín de vitaminas.

“No fui con nadie, la verdad. Me puse vitaminas, vitamina C. Me metí una mamila de vitamina C” Maribel Guardia

Asimismo reveló que actualmente ya se encuentra mucho mejor, al igual que su esposo, Marco Chacón, quien también se contagió de Covid-19.

“Gracias a Dios las cosas están muy bien, yo me siento mucho mejor de eso también; y por eso me encanta el teatro, porque tengo que memorizar y siempre me mantiene el cerebro al día” Maribel Guardia

A Marco Chacón le dio muy fuerte el Covid-19

De ese modo, Maribel Guardia pasó a contar como fue el Covid-19 en experiencia de su esposo.

Según las palabras de la actriz, a Marco Chacón le dieron más fuertes los síntomas, pero tuvo menos secuelas, en comparación con ella.

“Marco le dio muy mal, pero tuvo menos secuelas que yo. A él le salieron un montón de pelotas en el cuerpo” Maribel Guardia

Sin embargo, Marco Chacón sufrió un grave problema de hipo , el cual no se le podía quitar.

“Y estando con Nicole le dio un hipo espantoso, un hipo para morirse porque no podía tomar medicamento, no podía comer, no podía tomar agua” Maribel Guardia

Fue entonces que Maribel Guardia y su esposo acudieron con varios doctores, hasta que encontraron una que lo trató por intravenosa.

“Y ningún doctor se lo podía quitar. Hasta que encontramos una doctora, Dios bendito, que tenía experiencia con el Covid y ella le dijo ‘Esta es una secuela por el Covid’. Entonces todo se lo puso por la vena” Maribel Guardia

Entonces, señaló estar agradecida porque ella y su esposo se hayan recuperado.

“No podía dormir y aparte tenía el respirador y el oxígeno... No, no, muy mal. Pero gracias a Dios que Dios nos hizo el milagro que nos recuperamos los dos y ya estamos vacunados también ”

Maribel Guardia asegura que Ninel Conde es una buena mujer

Finalmente se le preguntó a Maribel Guardia acerca del polémico caso que actualmente están viviendo Ninel Conde y Larry Ramos.

Por lo que Maribel Guardia comenzó a contar como surgió la amistad entre ella y Ninel Conde.

“Yo he trabajado con Ninel y ella es muy introvertida, cuesta tener una amistad con ella, pero yo le tengo cariño y logramos en algún momento convivir un poco porque estábamos en dos obras de teatro al mismo tiempo” Maribel Guardia

Por último, no dudó en asegurar que Ninel Conde “es una buena mujer”.