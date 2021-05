Ime Garza no mintió cuando aseguró que Julián Figueroa no le había sido infiel y que su relación era buena pese a los chismes.

No obstante, parece que no dijo toda la verdad, pues alguien asegura a TVNotas que el matrimonio entre Ime y Julián es cosa del pasado desde hace seis meses.

“Una amiga de la pareja” asegura que la ruptura fue porque Julián Figueroa tiene problemas de alcoholismo además de que es una persona muy inestable.

Aunque el hijo de Maribel Guardia ingresó a una clínica de rehabilitación para superar sus adicciones, no lo logró.

Julián sigue “de ojo alegre” pero ahora se cuida más aunque un engaño no fue lo que acabó con su matrimonio, dijo la fuente.

¿Qué tiene que ver Maribel Guardia con la ruptura de Julián Figueroa con Ime Garza?

Imelda se hartó de que Julián Figueroa no pueda independizarse de su mamá Maribel Guardia, sobre todo en cuestión de dinero.

Y es que Maribel es quien le administra la herencia que Joan Sebastian le dejó a su hijo Julián , pues teme que éste lo malgaste en sus vicios.

Pese a que la relación entre Guardia y su nuera Imelda es buena, a la esposa de Julián no le gusta estar pidiéndole dinero a la suegra para sus gastos y los de su hijo.

Aunque en un principio Julián le pidió a Ime arreglar sus diferencias e incluso le aseguró que la reconquistaría, pronto olvidó sus palabras y hasta dejó de seguirla en redes sociales.

Ime niega que su matrimonio haya terminado

Por su parte, Ime Garza asegura que su matrimonio sigue y aclara que si no la han visto junto a Julián es porque ambos están concentrados en sus proyectos.

Explica que la prioridad de ambos es su carrera musical en solitario y que no hay nada de extraño en que no se sigan en redes sociales pues hay muchas parejas que no lo hacen.