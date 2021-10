Maribel Guardia pide no creer noticias falsas sobre la salud de Vicente Fernández, luego de que surgieron varios rumores sobre el estado del ‘Charro de Huentitán’; “Yo le creo a los doctores, asegura

En entrevista para ‘Sale el Sol’ Maribel Guardia se mostró molesta por todas las noticias falsas que han surgido en torno al estado de salud de Vicente Fernández.

En ese sentido Maribel Guardia puntualizó que los doctores son los responsables de difundir información sobre la salud del ‘Charro de Huentitán’.

En diversas ocasiones, Maribel Guardia ha expresado el gran cariño que le tiene a Vicente Fernández. Por ello se mostró molesta luego de que una revista publicó que el cantante tenía muerte cerebral.

Vidente Fernández Jr. salió a desmentir la información y aseguró que el cantante sigue en proceso de recuperación. Maribel Guardia destacó que ella sigue orando por la salud del cantante.

Maribel Guardia pidió que se detengan las noticias falsas sobre la salud de Vicente Fernández, pues señaló que los doctores son los que tienen la información correcta de la evolución del cantante.

En el video Maribel Guardia destacó que se encuentra al pendiente de la salud de Vicente Fernández, pues siempre le ha mostrado un gran cariño.

“Pidiendo por su salud obviamente, con muchos recuerdos lindos de Vicente. Ha quedado un recuerdo bonito también con la familia, cuando se presentó aquí en el Azteca me invitaron (…) siempre han sido muy amorosos”

Maribel Guardia pidió que solo se haga caso a las declaraciones de los doctores, pues aseguró que ellos son los que tienen la información precisa.

Durante su conversación, Maribel Guardia destacó que lo hizo muy bien la familia de Vicente Fernández, ya que al ser los médicos quienes den el estado de salud del cantante se evitan especulaciones.

En su entrevista con ‘Sale el Sol’, Maribel Guardia sorprendió a sus seguidores al revelar que ya no hará más calendarios.

“No ya no que pereza, pero si hice muchos, fue muy divertido y me encantaba buscar un tema, para que todo el calendario tuviera una temática, pero si ya me da pereza hacer esas cosas”

Maribel Guardia