Maribel Guardia “la amiga de todos”, fue como la nombraron en ‘Sale el Sol’, luego de que la actriz defendiera el nombre de Vicente Fernández de truncar carreras musicales.

Luego de que se comenzara a decir que Vicente Fernández truncó varias carreras musicales, la actriz lo negó y puso como ejemplo lo que hizo por Julián Figueroa, su hijo.

Vicente Fernández, Maribel Guardia y Julián Figueroa (@maribelguardia)

Maribel Guardia explicó que Vicente Fernández era muy generoso y que jamás fue celoso con sus canciones o composiciones.

Maribel Guardia niega que Vicente Fernández truncara carreras en la música

Tras la muerte de Vicente Fernández comenzó la controversia a su alrededor sobre una posible forma de ser que no era conocida por su público.

Maribel Guardia, quien conoció por muchos años al cantante, negó que Vicente Fernández haya truncado o pausado carreras musicales.

La actriz compartió que el Charro de Huentitán era incluso muy generoso con sus composiciones, pues a Julián Figueroa, su hijo, lo dejó cantar algunas.

Explicó que fue “de las últimas veces que lo vi en el Auditorio Nacional”, él mismo invitó a Figueroa a subirse al escenario a cantar.

“Me vio y me dijo, vienes con tu hijo, se voltea con Julián y le dice súbete al escenario”. Maribel Guardia, actriz.

Julián Figueroa junto a su madre Maribel Guardia (Agencia México)

Maribel Guardia dijo que le molesta cuando hablan mal de Vicente Fernández y lo tachen de egoísta, “nadie comparte así el escenario”.

Maribel Guardia muestra empatía por familia de Vicente Fernández

Maribel Guardia dijo a las cámaras de ‘Sale el Sol’ que es entendible la molestia que la familia de Vicente Fernández tiene por la bioserie ‘El último rey’.

“Debe ser duro para una familia escuchar cosas”, pues dijo que podría quedar en juego el nombre del charro, “es un ícono y ellos aman a su padre”.

Familia de Vicente Fernández (Agencia México )

Aunque Maribel Guardia dijo que no ha visto ‘El último rey’ y tampoco ha leído el libro, asumió que esto no quiere decir que no sea empática con la familia del cantante.

“Se ha de sentir feo”. Maribel Guardia, actriz.

Y es que incluso, Maribel Guardia resaltó la “calidad humana” de Vicente Fernández, en el post de Instagram en donde lo despidió el día de su muerte.