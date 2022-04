Carlos Cuevas no cree que Vicente Fernández frenaba las carreras de los cantantes rancheros. El famoso recordó que el ‘Charro de Huentitán’ lo apoyó cuando inició en la industria.

En entrevista con varios medios de comunicación Carlos Cuevas cuestionó las declaraciones de Juan Valentín y aseguró que a él nunca le había mencionado nada sobre esta situación.

Carlos Cuevas señaló que es normal que empiecen a surgir varios rumores sobre las personas que murieron y destacó que es común que se inventen cosas de personajes tan conocidos como Vicente Fernández.

Vicente Fernández (Agencia México)

Tras rumores de que frenaba la carrera de algunos cantantes, Carlos Cuevas recuerda que Vicente Fernández lo apoyó

Tras la polémica por la bioserie de Juan Osorio, el nombre de Vicente Fernández continúa en medio de la controversia pues fue acusado de frenar las carreras de algunos cantantes rancheros ya que solo quería los reflectores para él.

Julia Palma, Reynaldo López y Juan Valentín aseguraron que Vicente Fernández solía pagar a los medios de comunicación y promotores para evitar que pudieran sobre salir en el género regional mexicano.

En medio de la controversia, Carlos Cuevas salió en defensa de Vicente Fernández pues recordó que a él siempre lo ayudó por lo que siempre estará muy agradecido.

En el video compartido por la periodista Berenice Ortiz, Carlos Cuevas destacó que nunca se atrevería a hablar mal de Vicente Fernández.

“Yo soy un claro artista que ayudó. Desde que él me tendió una mano en un palenque en Texcoco, hasta que le dijo a Raúl Velasco que me diera una mano, que si a alguien quería ayudar, que me ayudara a mí” Carlos Cuevas

Aunque no cree que Vicente Fernández haya sido capaz de truncar las carreras de algunos cantantes, Carlos Cuevas destacó que nunca se podrá conocer la verdad.

En ese sentido Carlos Cuevas puntualizó que es normal que cuando la gente se muere se inventen muchas cosas.

“No creo, quien sabe, hay muchas cosas que todo mundo opina, todo mundo sabe, pero a lo mejor son cuentos o por ahí. Cuántas cosas no pasan cuando muere una persona, si cuando están vivos se inventan cada cosa, ahora muerto, imagínate, más” Carlos Cuevas

Carlos Cuevas sorprendido por las declaraciones de Juan Valentín en contra de Vicente Fernández

Sobre los comentarios que realizó Juan Valentín, Carlos Cuevas se mostró sorprendido pues aseguró que lo conoce desde hace muchos años y nunca le contó nada.

“Juan es como si fuera mi hermano y nunca en la vida me ha contado eso, a mí nunca me lo ha contado, y era para que me hubiera dicho: ‘No, me intento frenar’” Carlos Cuevas

Carlos Cuevas destacó que el siempre vio que mantenían una gran relación, por lo que ahora no puede creer que diga eso de Vicente Fernández.

“Yo veía que siempre se llevaban bien. Muchas veces fue a Guadalajara y nunca nunca se expresó mal de don Vicente, jamás en la vida” Carlos Cuevas

En entrevista con TVyNovelas, Juan Valentín señaló que Vicente Fernández no dejó que su carrera musical fuera fructífera en México y tuvo que buscar suerte en Estados Unidos.

“No se tocaba mi música en México, no podía entrar a ningún palenque, lo mismo estar en programas de televisión, muy pocas veces aparecí (...) a mí no me llamaban (...) fue difícil, a pesar de que siempre reconocían mi talento para cantar” Carlos Cuevas

En el video Carlos Cuevas pidió que se dejen de inventar cosas malas y que se opten por las cosas positivas.