Maribel Guardia le da la bienvenida a las fiestas decembrinas (FOTO)

La actriz mexicana Maribel Guardia le dio la bienvenida a las fiestas decembrinas; compartió foto en redes sociales.

A través de su cuenta en Instagram, Maribel Guardia sorprendió a sus seguidores con una imagen en la que presume su árbol navideño.

El extravagante árbol de Maribel Guardia, tiene bastones de caramelo, ramos de flores en color blanco y rojo, así como listones de cuadros blanco con negro, muy al estilo ‘Burberry’.

El pino de Navidad, tiene letreros de ‘Merry Christmas’ en color rojo, blanco y negro, también inspirados en la marca ‘Burberry’.

Maribel Guardia (@maribelguardia)

Unos enormes osos de lentejuelas rojas, protagonizan el árbol navideño de Maribel Guardia, junto a un letrero ovalado de Batman y en la base, añadió un tapete de peluche, simulando nieve.

En la imagen, también aparece Maribel Guardia con un vestido entallado, en color dorado.

En la descripción de la fotografía, la actriz de 62 años agregó un emotivo mensaje: “Bienvenido, diciembre, que llene nuestras vidas de bendiciones y podamos cerrar este año con agradecimiento a Dios”, escribió.

“Por las lecciones aprendidas y por el regalo de cada amanecer lleno de esperanza y alegría por vivir”, añadió Maribel Guardia al pie de la imagen.

Maribel Guardia (@maribelguardia / Instagram)

Fans reaccionan al pino de Navidad de Maribel Guardia

Luego de que Maribel Guardia compartiera con sus seguidores, la fotografía de su árbol navideño, sus fans no tardaron en pronunciarse al respecto.

Muchos de sus fanáticos elogiaron el símbolo navideño entre comentarios de la publicación en Instagram.

“Que lindo tu arbolito de Navidad, Maribel; bendiciones a la bienvenida de diciembre”, “Ese arbolito está hermoso”, “Que precioso árbol, la envidio, pero de la buena”, escribieron sus seguidores.

Sin embargo, algunos usuarios también expresaron su desacuerdo con los adornos que utilizó, “Ese árbol está raro”, “Que feo árbol, no tiene creatividad alguna”, “Perdón, pero no me gustó”, “Felicidades, pero tu arbolito parece como de anuncios espectaculares”, escribieron algunos internautas entre comentarios.

Maribel Guardia con su perrito (@maribelguardia)

Pese a los malos comentarios, Maribel Guardia continúa trabajando y compartiendo su día a día con sus fans, a través de su cuenta en Instagram, donde actualmente cuenta con más de 7 millones de seguidores.