Maribel Guardia dice que mujeres de 20 quisieran el cuerpo y flexibilidad de Lyn May. Las declaraciones de la cantante surgen luego de que Niurka criticó a la vedette por su rostro e incluso la llamó “fea”.

En entrevista con varios medios Maribel Guardia destacó que lo que le pasó a Lyn May en el rostro fue un accidente e incluso señaló que no es la única celebridad que se ha enfrentado a problemas médicos tras someterse a unos arreglitos estéticos.

Maribel Guardia (Agencia México)

Maribel Guardia sale en defensa de Lyn May: “Ve la edad que tiene y se abre de piernas”

En el video compartido por el programa ‘De Primera Mano’, Maribel Guardia mostró su molestia por las críticas que ha recibido Lyn May.

Maribel Guardia destacó que no es justo que Lyn May sea atacada por su rostro, cuando cuenta con un cuerpo y una flexibilidad envidiable.

En ese sentido destacó que muchas mujeres de 20 años quisieran lucir como Lyn May e incluso destacó que si ella intentará “abrirse de piernas” como la vedette se mata.

“No me parece justo, yo la veo y se me hace una señora que admiro mucho. Es increíble el cuerpo que tiene, de verdad, ya quisieran muchas de 20 tener el cuerpo de Lyn, el talle largo marcado, la elasticidad que tiene. Ve la edad que tiene y se abre de piernas, yo hago eso y me mato”

Maribel Guardia destacó que le tiene un gran cariño a Lyn May y un gran respeto por su trayectoria. La actriz incluso señaló que la vedette es una gran persona.

Además la también cantante destacó que es muy divertida y siempre le da una nota a los reporteros que se acercan a ella.

“La admiro mucho porque a parte siempre he oido hablar cosas lindas de ella como ser humano. Que era una mujer muy buena que ayudaba mucho a la gente… Es una mujer de gran corazón y es muy divertida. Yo la disfruto muchísimo”

Maribel Guardia dice que Lyn May no es la única celebridad que se ha visto afectada por no acudir a un profesional

Para Maribel Guardia, Lyn May podría ser un ejemplo de que no se debe de confiar en cualquier médico al momento de someterse a un arreglito estético.

En el video Maribel Guardia destacó que fue un accidente lo que le pasó a Lyn May e invita a las personas acudir con un profesional.

“Mis respetos para la señora y lo que a ella le pasó fue un accidente, lo que sí es muy importante es que cuando alguien decide hacerse algo en la cara hay que ir con un profesional”

Maribel Guardia recordó que Lyn May no ha sido la única celebridad afectada por acudir con médicos que no son certificados, pues lo mismo le habría pasado a la esposa de Elvis Presley.

“Deja que le pasó a Lyn, le ha pasado a muchas, como a la esposa de Elvis Presley que le inyectaron aceite de coche en la cara”

Lyn May (@lyn_may_ / Instagram )

Gustavo Adolfo Infante dice que a Lyn May le ha costado millones de pesos tratar de arreglarse la cara: “¿Ustedes creen que ella quiere estar así?”

Al regresar de la nota Gustavo Adolfo Infante también defendió a Lyn May y aseguró que todo mundo sabe que es una broma lo de su embarazo de gemelos.

“Yo sé que es una broma lo de los gemelitos (…) ¿a quien daña? Está bien padre, como ‘La Tigresa’ en su momento” Gustavo Adolfo Infante

Gustavo Adolfo Infante destacó que Lyn May se ha gastado millones de pesos para tratar de arreglarse el rostro, pero desafortunadamente no ha podido quedar bien.