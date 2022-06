Maribel Guardia compartió que a través de sus redes sociales, muchas mujeres le escriben declarándole su amor, situación que la hace sentir halagada.

A sus 63 años de edad, Maribel Guardia, contó que así como tiene pegue con los hombres, lo mismo le pasa con las mujeres, quienes no dejan de decirle lo bella que es.

Incluso dijo que cuando se sube al escenario las mujeres también le mandan besos e le piden “que enseñe el trasero”.

Asimismo, contó que uno de los vestidos que usó al inicio de su carrera, se lo dio su tío, quien era gay y lo ocultó por mucho tiempo; “antes no era bien visto”.

En una entrevista que Maribel Guardia tuvo con el reportero ‘De la rosa Tv’, contó que así como tiene su encanto con los hombres, también es muy solicitada por mujeres.

Compartió que en redes sociales recibe muchos mensajes de “chavas que me declaran su amor”, mismos que aseguró contesta cordialmente.

Maribel Guardia dijo sentirse halagada por los mensajes que recibe de chavas e incluso les agradece las bellas palabras que le hacen llegar.

Maribel Guardia fue entrevistada luego de su presentación en un evento del orgullo LGBT 2022 en Tlacuilotepec, Puebla, en donde mujeres le pedían “que enseñara el trasero”.

Asimismo, contó que hace muchos años sí tuvo propuestas sexuales de actrices, sin embargo, no quiso ahondar en el nombre y tampoco qué sucedió.

Maribel Guardia dijo “hay que apoyar las minorías”, aludiendo al apoyo que ella tiene a la población LGBT. Y contó que vivió la historia de un tío gay “muy cercano”.

Explicó que al tiempo en que vivía su tío “no era bien visto ser gay”, por lo que además de irse de Costa Rica, vivió oculto por muchos años.

Fue este mismo familiar quien le regaló un vestido “que usé por muchos años”, para posteriormente recibir la noticia de que no solo era eso, sino que era un vestido que su tío usaba.

“Él me regaló mi primer traje de show, pero yo no sabía que era gay, pero un día me dijo -como me ha servido el vestido, era el único que yo tenía-... un día me confesó, -Maribel ese traje lo usaba yo, yo soy gay-”.

Maribel Guardia, actriz.