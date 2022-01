Maribel Guardia se lleva tremendo susto por culpa de Victoria Ruffo. La actriz confesó que su compañera se la pasa haciéndole bromas en el set de grabación.

En entrevista Maribel Guardia compartió que se encuentra muy feliz de trabajar con Victoria Ruffo, sin embargo señaló que también ha vivido momentos por culpa de su compañera.

Maribel Guardia asegura que Victoria Ruffo es terrible ya que no para de hacerle bromas ahora que se encuentran juntas por las grabaciones de ‘Corona de Lágrimas 2′.

Tras el éxito que tuvo en 2012, se confirmó que se realizaría la segunda parte de ‘Corona de Lágrimas’. Esta versión contará con el regreso del elenco original.

Con el inicio de las grabaciones del melodrama, Maribel Guardia ha podido convivir con Victoria Ruffo. Pero sus encuentros no han sido tan maravillosos como se esperaba.

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Maribel Guardia confesó que Victoria Ruffo se la pasa haciéndole pesadas bromas en el set de grabación.

Tras burlarse de la gran capacidad que tiene Victoria Ruffo para llorar, Maribel Guardia destacó que su compañera se la pasa haciéndole travesuras.

Maribel Guardia reveló que incluso una ocasión se llevó un gran susto por culpa de una de las bromas de Victoria Ruffo.

“Me hace bromas, es terrible. Yo le tengo mucho miedo a las cucarachas, el otro día estoy en el camerino y veo una cucaracha, salgo pegando gritos, descalza con el frío que hacía y era Victoria que me había dejado una cucaracha de plástico”

En el video Maribel Guardia destacó que espera pronto vengarse ya que Victoria Ruffo les tiene miedo a los murciélagos.

Las bromas han llegado a tal extremo que incluso Maribel Guardia se había negado a recibir una cajita porque pensaba que era una broma de Victoria Ruffo.

“Luego me mandó con la niña de la novela una cajita de lo más linda, dijo no eso debe de traer otra cucaracha ahí adentro, yo de idiota lo voy a abrir y no era una cucaracha, pero era una araña y así se la pasa esta sinvergüenza, llore y llore y dando bromas”

Maribel Guardia