¿Julián Figueroa intervino para que la mamá de Maribel Guardia se curara de cáncer? La actriz cree que su hijo tuvo mucho que ver en su recuperación.

Maribel Guardia -de 64 años de edad- se encuentra muy feliz luego de que presumió que su mamá Vilma Chacón había vencido el cáncer de mama.

Vilma Chacón, hermana mayor de Maribel Guardia a quien la actriz considera como su mamá, fue diagnosticada con cáncer de mama en octubre del 2022.

17 meses después de que Vilma Chacón -de 83 años de edad- se sometió a un tratamiento, Maribel Guardia celebró que su mamá se curó de cáncer.

Sin embargo, Maribel Guardia cree que no solo los doctores y Dios están detrás de la recuperación de su mamá.

Y es que Maribel Guardia confesó que Julián Figueroa intervino para que su mamá se recuperara, pues él la quería mucho y siempre estuvo al pendiente de ella.

Maribel Guardia se encuentra muy feliz luego de que su mamá pudo vencer el cáncer de mamá, luego de que se sometió a un tratamiento.

En entrevista para Ventaneando, Maribel Guardia confesó que cree que hay alguien detrás de la recuperación de su hermana Vilma Chacón, a quien considera como su mamá.

Maribel Guardia cree que Julián Figueroa estuvo detrás de la sanación de su mamá.

En su conversación, Maribel Guardia recordó que Julián Figueroa tenía una gran relación con Vilma Chacón, por lo que no duda que su hijo ayudó para que se recuperará del cáncer.

“Julián adoraba a Vilma, fue su abuelita, cuando yo me iba a los viajes y a cantar ella se quedaba cuidándolo, jugando con él. Tenían una relación muy linda, hermosa”

Maribel Guardia destacó que Julián Figueroa incluso pagó una operación para su mamá y siempre estuvo al pendiente de su salud.

De manera contundente, Maribel Guardia señaló que el hecho de que su mamá se haya curado del cáncer fue un milagro en el que estuvo involucrado su hijo Julián Figueroa.

Fue el 9 de abril del 2023 que se dio a conocer la muerte de Julián Figueroa, por lo que Maribel Guardia habla sobre su primer aniversario luctuoso.

Maribel Guardia destacó que no es necesario que se acerque el aniversario de la muerte de su hijo, pues todos los días recuerda a Julián Figueroa.

En su conversación con Ventaneando, Maribel Guardia no quiso revelar lo que quiere hacer pues no sabe si lo podrá hacer.

“Yo lo recuerdo todos los días, ya no te voy a contar lo otro que pienso hacer porque no sé si lo voy a hacer o no lo voy a hacer”

Maribel Guardia