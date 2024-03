A casi un año de la sorpresiva muerte de Julián Figueroa, Maribel Guardia confiesa que aún le duele la pérdida, por lo que hay días en los que sufre más su ausencia.

Ahora que está por celebrarse el primer aniversario luctuoso de Julián Figueroa, Maribel Guardia -de 64 años de edad- desea realizar una misa.

Misma a la que podrán acceder amigos, conocidos y hasta seguidores del cantante.

Esto porque el día de su muerte fueron pocas las personas las que pudieron despedirse de él, ya que los servicios funerarios fueron privados.

A través del programa Venga La Alegría, Maribel Guardia informó que solicitará una misa en honor a Julián Figueroa por su primer aniversario luctuoso.

Aunque todavía lo está pensando, por lo que no hay fecha ni lugar, Maribel Guardia quiere que cualquier persona que lo desee pueda asistir a la misa de Julián Figueroa.

Así como confesó que aún no se atreve a entrar al cuarto que perteneció a su hijo y tampoco ha decidido qué hacer con sus cenizas.

Ya que tiene en mente depositarlas en una iglesia, pero no se atreve.

Con el corazón oprimido, Maribel Guardia asegura que su duelo por la muerte de Julián Figueroa no ha sido fácil.

Pues siente que todo este tiempo ha estado atravesando por un escabroso túnel.

Por lo que Maribel Guardia agradece a su esposo que la apoye y acompañe en momentos tan difíciles, donde se ha tenido que rescatar sola.

Ya que sabe que a Julián Figueroa no le gustaría verla triste.

“Hay momentos que me tengo que rescatar de la nada, me hundo, me vuelvo a levantar, pero hay que continuar, porque yo sé que mi hijo no quisiera que yo estuviera triste, quiere que yo esté feliz, quiere que saque adelante a mi nieto”

Maribel Guardia