Mariana Rodríguez, primera dama del estado de Nuevo León, se encuentra embarazada y reveló el duro proceso que atravesó para poder lograrlo.

Fue en una entrevista para el podcast “La Magia del Caos” en el canal de YouTube de Aislinn Derbez, donde la también influencer abrió su corazón y compartió que sufrió 4 abortos antes de lograr el embarazo de Mariel.

Mariana Rodríguez señaló que es un tema muy personal para ella, por lo que en su momento, decidió no hablar al respecto por temor a que pudiera politizarse.

La primera dama de Nuevo León señaló que sólo compartió el primer aborto que sufrió en el año 2020, y el cual, f ue un proceso difícil puesto que ocurrió en plena pandemia por COVID-19 .

Asimismo, indicó que tuvo “3 pérdidas más”, las cuales, decidió no hacer publicas por temor a que pudiera ser señalada.

Y no era mi intención, era un pérdida muy personal”.

“No platiqué las otras tres porque me presto a: inventó el embarazo por un tema político o quería llamar la atención.

Mariana Rodríguez dijo sentirse “asqueada” de la forma “tan pública” en que vivió cuando compartió su primer aborto, aunque ello, le significó darse cuenta de todas las mujeres que atraviesan por esa situación tan difícil y deciden no contarlo.

Para la influencer la pérdida de un bebé significa un duelo, sin importar si el embarazo está o no avanzado.

La influencer mencionó que tras los 4 abortos que sufrió, llegó a cuestionarse la capacidad para ser madre, incluso, llegando a preguntarse si en verdad “merecía” embarazarse.

“Te cuestionas muchas cosas ¿voy a poder? ¿no voy a poder? Cuestionas tu capacidad. Hasta el me lo merezco, llegué a preguntar ¿a lo mejor no me merezco ser mamá?”

Mariana Rodríguez