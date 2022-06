Mariana Rodríguez Cantú se ha vuelto popular en redes sociales por su trabajo en el DIF de Nuevo León y ahora aprovechó su Instagram para presumir a su ‘prima’, la influencer llamada Yayis Villareal.

La esposa de Samuel García, gobernador de Nuevo León, ha sido criticada por algunas de sus acciones dentro del gobierno del estado.

Es titular de Amar Nuevo León, influencer y dueña de la línea Marc Cosmetics. Actualmente ha compartido su trabajo en la casa hogar del DIF Capullos.

Mariana Rodríguez, titular de AMAR a Nuevo León (Instagram / marianardzcantu)

Mariana Rodríguez ha sido blanco de varias críticas, como la ocasión que compartió su outfit en Instagram y sus seguidoras la cuestionaron si ella sí tenía agua.

Esto hace referencia a la dura escasez de agua que padece Nuevo León y a la cual el gobierno no ha dado una solución.

Ahora la influencer compartió una historia de Instagram de Yayis Villarreal Cantú y ella respondió si es cierto que es su prima.

¿Mariana Rodríguez presumió a su “prima”?

La influencer Yayis Villarreal Cantú es una de las fashionista más reconocidas del momento y se encontraba respondiendo preguntas de sus seguidores en Instagram.

En una de ellas la cuestionan si es prima de Mariana Rodríguez, pues comparten un apellido.

Yayis Villarreal negó tener parentesco con Mariana Rodríguez y dijo ignorar de dónde había surgido este rumor.

Yayis Villarreal niega ser prima de Mariana Rodríguez (Instagram/yayis)

“No, somos instafriends, las admiro mucho y en cuanto vengan a Nueva York espero verlas pronto” dijo Yayis Villarreal en una de sus historias de Instagram.

La influencer invitó a una reunión a la esposa de Samuel García, pero aclaró que no es parte de su familia.

Mariana Rodríguez también compartió la respuesta de Yayis Villareal en su Instagram y no ha dado detalles sobre su relación con la fashionista.

¿Quién es Yayis Villarreal Cantú? La supuesta ‘prima’ de Mariana Rodríguez

Oralia Alajandra Villarreal Cantú es una influencer y fashionista nacida en Reynosa, mejor conocida como Yayis Villarreal.

Desde muy joven tuvo contacto con la moda y se convirtió en una figura importante en el Valle de Texas que la llevó a ser invitada a eventos destacados como la semana de la moda en Nueva York.

Comenzó su vida como influencer cuando tenía 20 años, mientras se encontraba estudiando en una universidad en San Antonio, Texas.

Inició un proyecto de moda donde compartía a sus seguidoras sus distintos outfits y su página web tuvo tanto éxito que comenzó a trabajar en revistas de Texas.

Posteriormente se convirtió en la imagen de marcas como ‘7 for all mankind’ y ‘Saks Fifth Avenue’ una de las cadena de almacenes de lujo en Estados Unidos.

Yayis Villarreal Cantú siente similitud en el apellido con Mariana Rodríguez Cantú, pero la influencer aclaró que no es familiar de la titular de Amar Nuevo León.