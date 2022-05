El gobernador de Nuevo León, Samuel García, le pidió a su esposa y también funcionaria pública, Mariana Rodríguez, comprar salsa autóctona durante el evento de Hambre Cero.

Este miércoles se presentó la estrategia “Hambre Cero Nuevo León” que busca erradicar el hambre y apoyar a los productores en la entidad.

Durante el evento, Samuel García le pidió a Mariana Rodríguez comprar salsas elaboradas en Nuevo León, de las que se encontraban en los mostradores y llevarlas a su casa

Esta mañana Samuel García firmó el convenio para dar inicio a Hambre Cero Nuevo León, la estrategia que busca erradicar la pobreza extrema alimentaria y el desperdicio de alimentos en el estado.

Hambre Cero funciona a través de donaciones en especie o efectivo que permiten acercar alimentos a las personas que lo necesitan.

Según los datos arrojados por el gobierno del estado, hay más de 430 mil personas que no tienen las posibilidades de obtener la canasta básica de alimentos.

Por lo que el programa que impulsa la administración de Samuel García tiene como objetivo proporcionar alimentos a través de:

Hasta el momento el gobierno, junto con las empresas y fundaciones participantes, han ayudado a 63 mil 233 personas.

En la estrategia impulsada por Samuel García participan más de 50 diferentes corporativos, entre ellos:

Entre los corporativos y las autoridades gubernamentales se busca asegurar la viabilidad política y financiera para la sostenibilidad a largo plazo de Hambre Cero Nuevo León.

Esta mañana Samuel García firmó el convenio de la estrategia Hambre Cero, con el que busca revertir las “inacciones” de la gestión gubernamental pasada y reducir el porcentaje de la población que no come por falta de recursos.

Samuel García también anunció la posibilidad de que las mujeres privadas de su libertad por el delito de robo de alimentos queden libres, pues consideró que no pueden estar presas por este tipo de situaciones que ocasionan “gobiernos irresponsables”.

“También me llamó la atención, y le decía a Mariana que no podía creer que hubiera mujeres en la cárcel por robar alimentos, entonces, creo que hay que hacer un estudio exhaustivo de quiénes son y para eso existe la figura del indulto en la Constitución de Nuevo León; no merecen estar ahí por un gobierno irresponsable”,

Samuel García