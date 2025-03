¿Habrá reconciliación entre los integrantes de OV7? Mariana Ochoa confiesa que le dolieron las burlas de Érika Zaba.

Mariana Ochoa -de 46 años de edad- se encuentra enfocada en su carrera como solista luego de que se terminó la gira con OV7.

Sin embargo, los rumores sobre un distanciamiento con algunos de los integrantes de OV7 volvieron a resurgir luego de que no fue invitada a la presentación que tendrán el próximo 21 de marzo.

En esta ocasión solo se presentarán M’balia, Érika Zaba, Ari Borovoy y Kalimba, por lo que muchos se han cuestionado ¿por qué Mariana Ochoa, Lidia Ávila y Óscar Schwebel no participarán?

Al respecto, Mariana Ochoa confirmó que si hay una ruptura con los integrantes de OV7, pero asegura que ella jamás se burlaría de ellos.

Mariana Ochoa evade cuando le preguntan si “sintió feo” que Ari Borovoy no la invitara al regreso de OV7

Mariana Ochoa asegura que no amenazó a OV7 aunque advirtió “remolino” tras no ser invitada al reencuentro

Mariana Ochoa tuvo una conferencia de prensa en donde se mostró feliz por el recibimiento que ha tenido luego de que decidió retomar su carrera como solista.

Durante su conversación, Mariana Ochoa habló sobre su nuevo proyecto musical ‘El Remolino’, con el cual regresa a hacer lo que más ama que es estar arriba de los escenarios.

Aunque la conferencia de prensa era para hablar de su nueva etapa musical, Mariana Ochoa no pudo evitar ser cuestionada sobre el conflicto con OV7.

Mariana Ochoa aseguró que ella nunca ha hablado mal de sus compañeros de OV7, pues les sigue teniendo un cariño.

“Yo quiero a todos, nunca he hablado mal de ninguno de mis compañeros, me he referido a hechos que han pasado y que han sido públicos”

Mariana Ochoa