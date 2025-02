Tras haberse mostrado molesta por no ser invitada por Ari Borovoy a los 90s Pop Tour donde algunos de sus excompañeros de OV7 sí participarán, Mariana Ochoa hoy finge demencia.

Mariana Ochoa -de 46 años de edad- se negó a expresar su sentir sobre el desaire de Ari Borovoy, su excompañero de OV7.

En su lugar, la cantante y empresaria lanzó una advertencia que muchas personas aseguran va dirigida al creador de los 90s Pop Tour...

Mariana Ochoa evade cuando le preguntan si “sintió feo” que Ari Borovoy no la invitara al regreso de OV7

A su paso por el programa Hoy, Mariana Ochoa se mostró molesta al informar que se enteró que Ari Borovoy no invitó a todos los OV7 a unirse a los 90s Pop Tour.

Y es que Ari Borovoy -de 45 años de edad- está planeando la última presentación que los 90s Pop Tour tendrán en Arena Ciudad de México, evento al que Mariana Ochoa no está invitada.

Pero ella no es la única, Lidia Ávila -de 45 años de edad- y Óscar Schwebel -de 48 años de edad- tampoco están invitados.

Por lo que para disminuir el golpe, Mariana Ochoa explicó que sus excompañeros de OV7 se presentarán con su nombre de pila para evitar problemas legales.

Esto porque no pueden presentarse como OV7 si no está completa la agrupación por lo que no es un regreso de la agrupación como tal.

Mariana Ochoa (Mariana Ochoa Twitter @soymarianaochoa)

Debido a que sus palabras enfurecieron a Érika Zaba -de 46 años de edad-, quien le recordó a Mariana Ochoa sus problemas con Ari Borovoy, la cantante toma otra postura.

Érika Zaba le responde a Mariana Ochoa y confirma ruptura de OV7 (Eduardo Díaz / SDPnoticias)

En una conferencia donde fue anunciada como la reina del Gay Pride México 2025, Mariana Ochoa sorprendió a reporteros.

La también conductora evitó decir que “sintió feo” al no ser invitada a los 90s Pop Tour, en su lugar lanzó una advertencia.

“Esperen el remolino. Estoy preparando el remolino. Ahí viene el remolino”, decía y no dejaba de repetir la palabra que muchos interpretaron como una amenaza de demanda.

La cantante estaría pensando en demandar a Ari Borovoy si en algún momento del espectáculo anuncia a sus excompañeros como 0V7.

Al respecto dará declaraciones posiblemente a través de un podcast.

“Estoy esperando el remolino que viene el 19 de marzo, quizá lo pueda adelantar” Mariana Ochoa

Mariana Ochoa aclara que no amenazó a Ari Borovoy por no incluirla en regreso de OV7

Actualmente Mariana Ochoa y Ari Borovoy se encuentran en una lucha legal por lo que ninguno puede mencionar su nombre así como aumentar el escándalo.

Ante esto, Mariana Ochoa envió un comunicado para aclarar que no lanzó una advertencia a ninguno de los integrantes de OV7, específicamente a Ari Borovoy.

“Quiero hacer del conocimiento que en ningún momento he lanzado una amenaza en contra de algún ex compañero de OV7”

Así como pide a medios no distorsionar la información:

"Me parece grave que algunos medios por vender una nota lo pongan como encabezado”, señala. Mariana Ochoa