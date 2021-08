Mariana González, novia de Vicente Fernández Jr., no se detendrá hasta limpiar su imagen

La novia de Vicente Fernández Jr., Mariana González se encuentra en medio de la polémica luego de que Lili Arriaga la acusó de estar detrás de la muerte y secuestro de su hermano Carlos Mauricio.

En conferencia de prensa, Vicente Fernández Jr. salió en defensa de su novia y aseguró que las acusaciones en su contra son mentira.

Por su parte Mariana González aseguró que no se detendrá hasta limpiar su imagen y por eso ha decidido emprender acciones legales en contra de Lili Arriaga y la revista que publicó sus declaraciones.

Acompañada de Vicente Fernández Jr., Mariana González anunció que emprenderá acciones legales contra Lili Arriaga y la revista TVNotas.

No sería la primera vez que la familia Fernández se pronuncie en contra de la revista de espectáculos, pues Vicente Fernández Jr. también señaló que podría ejercer acciones legales contra la revista por señalar que era adicto.

Mariana González destacó que ella es una de las más interesadas en que se resuelva la muerte de Carlos Mauricio. La actual novia de Vicente Fernández Jr. reconoció que conocía al policía y que iniciaron una amistad en 2016, pero negó que hayan tenido una relación sentimental.

En su conferencia de prensa, Mariana González se defendió de las acusaciones en su contra y puntualizó que a ella nunca le ha interesada salir en los medios, ya que la persona famosa es su novio Vicente Fernández Jr.

En ese sentido destacó que si salió a dar la cara es porque se tratan de acusaciones muy serias que ya afecta su reputación y la vida de sus hijos.

“Yo no soy artista, soy la pareja de una figura pública. A mí no me interesa figurar, cuando han dicho de mí varias cosas había dejado pasar (…) pero ya cuando esta persona habla de algo tan fuerte, no puedo permitirlo porque soy madre, hija y hermana y necesito contarles qué fue lo que sucedió”

Mariana González puntualizó que si salió toda esta información ahora es porque es novia de Vicente Fernández Jr., ya que antes no salió nada de eso porque era desconocida.

“Lo único que me importa es limpiar mi honor, ¿por quién? Por dos hijos que tengo en mi casa, y porque no es justo que porque ven una mujer guapa y arreglada te etiqueten”

En el video Mariana González señaló que tiene las pruebas suficientes para probar que todo lo que se ha dicho de ella es mentira.

“Tengo las fotos, tengo mis pasaportes, tengo todo para demostrarles que cada una de estas palabras que les estoy diciendo son la verdad. Yo no tengo por qué (...) la gente que me va a creer, me va a creer porque ya saben lo que yo soy. Y esta señora y las personas que se quieran subir al barco, saquen muy bien pruebas de lo que van a decir, porque ya no me pienso dejar”

Mariana González