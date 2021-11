Mariana Garza responde a Erik Rubín tras su confesión de que ella ‘le rompió el corazón’ (VIDEO)

Mariana Garza respondió a Erik Rubín tras su confesión de que ella “le rompió el corazón” en un reciente encuentro con algunos medios de comunicación.

En estos últimos días, Erik Rubín ha estado en la mira del público desde hace varios días, debido a algunas confesiones que ha hecho acerca de la época en que formó parte de Timbiriche.

Ya sea por los amores que tuvo, o por los problemas que tuvo con sus demás compañeros; principalmente Benny Ibarra, no cabe duda de que Erik Rubín ha dado mucho de qué hablar en estos últimos días.

Mariana Garza confiesa si ‘le rompió el corazón’ a Erik Rubín cuando estuvieron en Timbiriche

El pasado 13 de noviembre Mariana Garza, ex integrante de Timbiriche, tuvo un encuentro con varios medios de comunicación.

Así que no dudó en aclarar algunas dudas que Erik Rubín desencadenó recientemente.

Recordemos que hace unos días, Erik Rubín estuvo como invitado en una entrevista para el programa matutino “Sale el Sol”, en donde sacó a la luz algunos de los secretos que vivió la agrupación.

En aquella ocasión, el ahora esposo de Andrea Legarreta confesó que Mariana Garza “le rompió el corazón”.

Pero de acuerdo con el cantante, ella no fue la única en no querer tener un romance con él, pues Thalía también le habría “roto el corazón” al no hacerle caso.

Estas declaraciones causaron gran asombro entre los espectadores.

Pues a pesar de los años, continúan surgiendo varias revelaciones acerca de lo que los ex integrantes de Timbiriche vivieron dentro de la agrupación.

Así que los reporteros de diferentes medios no dudaron en preguntarle a Mariana Garza acerca de tales declaraciones.

Ante esto, ella desmintió haberle “roto el corazón” a Erik Rubín, dejando en claro que eso no sucedió; sin embargo, ella siempre lo trató con mucho cariño.