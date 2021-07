Mariana Garza estuvo en el ojo del huracán hace más de dos años, tras revelarse que, Pablo Perroni, de quien entonces se estaba divorciando, es bisexual.

Pensando en su hija, Mariana Garza y Pablo Perroni manejaron las cosas con mucha discreción, por lo que fueron contadas las ocasiones en las que hablaron del tema en público.

Ahora que la situación está superada, Mariana Garza rompió el silencio sobre su divorcio y reveló que Pablo Perroni siempre fue claro con ella sobre sus preferencias sexuales.

Mariana Garza: “Nos casamos muy enamorados”

En el programa ‘El Minuto que Cambió mi Destino’, Mariana Garza contó que conoció a Pablo Perroni en el teatro San Rafael, cuando audicionó para la obra de teatro ‘Regina’.

Fue así que se dio el flechazo entre los dos y poco después decidieron casarse por la iglesia y el civil, además de que tuvieron una luna de miel que duró tres semanas.

“Nos casamos muy enamorados, muy seguros de que queríamos hacerlo” Mariana Garza

El matrimonio de Mariana Garza y Pablo Perroni duró 11 años, hasta el año 2019, que el actor decidió divorciarse.

Mariana Garza: La bisexualidad, “para mí, moralmente, no representa algo con lo que no esté de acuerdo”

La ex Timbiriche aclaró que su separación no se debió a la bisexualidad de Pablo Perroni, como se rumoró, pues dijo, ella siempre tuvo claras sus preferencias sexuales.

“Él decidió que ya no quería estar conmigo porque desde que lo conozco sé que él es bisexual. Había tenido algunas parejas que yo conozco y decidió que no, que ya no estaba funcionando, que ya no estaba sucediendo lo que había sucedido y por lo que nos casamos” Mariana Garza

Mariana Garza dijo que no es una experta en bisexualidad, ni lo entiende porque ella no se ha sentido atraída por alguien de su mismo sexo, no obstante...

“... lo respeto, lo acepto. No me causa ningún conflicto, para mí moralmente no representa algo con lo que no esté de acuerdo” Mariana Garza

Mariana Garza revela el acuerdo al que llegó con Pablo Perroni antes de casarse

Mariana Garza dijo que para ella lo que sí es inaceptable es la infidelidad, por eso acordó con Pablo Perroni que antes de llegar a eso, debían separarse.

“No estoy de acuerdo con la infidelidad, no hay manera. No se vale, yo no creo que te puedas enamorar de varias personas... No es que estés enamorado y ya, es un trabajo diario, es una convicción, es un compromiso. Es un trabajo, hay que hacerlo diario y ese fue nuestro acuerdo”

Así, Mariana Garza subrayó que su divorcio no se debió a una infidelidad y por eso hoy en día es muy buena amiga de Pablo Perroni.