Mariana Echeverría pierde su vuelo a Marruecos y entre lágrimas pide ayuda a sus seguidores para poder encontrar su pasaporte y así retomar las vacaciones que tenía planeado realizar con su esposo Oscar Jiménez.

A través de su cuenta de Instagram, Mariana Echeverría alarmó a sus seguidores al revelar que no había podido viajar como lo había planeado ya que perdió su pasaporte.

Gracias a su participación en el programa ‘Me Caigo de Risa’, Mariana Echeverría ha ganado gran popularidad. Debido a su trabajo y al de su esposo el portero del América, Oscar Jiménez, casi no tienen tiempo para viajar juntos.

Es por ello por lo que la pareja aprovecha cualquier descanso que tienen para pasar unos días juntos, sin embargo en está ocasión sus planes se vieron severamente afectados.

Mariana Echeverría suele estar muy activa en sus redes sociales. Además de compartir parte de su día a día, la famosa también suele compartir mensajes sobre la aceptación propia.

De acuerdo con Mariana Echeverría su chofer colocó sus documentos arriba de su camioneta, pero la famosa no se dio cuenta y salió al supermercado. Por lo que lo más probable es que se hayan perdido en el camino.

“Bueno el viaje a Marruecos, al menos por hoy se cancela, ya lloré, ya grité, ya me mojé. Resulta que la persona que me ayuda a manejar el coche puso mis documentos arriba de mi camioneta y yo me fui al súper sin saber que mi pasaporte y todos mis documentos estaban arriba, así que se perdieron”

