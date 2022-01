La cantante y compositora estadounidense Mariah Carey, publicará su primer libro para niños, así lo reveló a través de sus redes sociales.

Fue a través de su cuenta en Instagram, donde Mariah Carey sorprendió a sus seguidores la grata noticia.

Recordemos que no es la primera vez que Mariah Carey lanza un libro.

Probablemente, la intérprete quiso repetir el gran éxito que obtuvo, tras el lanzamiento de su libro autobiográfico ‘The Meaning of Mariah Carey’.

Según aseguran la historia de su próximo libro, está inspirada en el clásico navideño de la diva estadounidense, ‘All I Want For Christmas Is You’.

Mariah Carey (@MariahCarey)

Mariah Carey anuncia lanzamiento de su primer libro infantil

Este miércoles, Mariah Carey publicó en su cuenta de Instagram, la portada de su libro para niños, próximo a estrenar.

‘The Christmas Princess’ es el título del ejemplar de Mariah Carey, según deja ver la tierna carátula.

En la descripción de la reveladora imagen, Mariah Carey agregó un emotivo texto sobre su obra.

“‘The Christmas Princess’ es un cuento de hadas para los amantes de las fiestas de todas las edades”, explicó Mariah Carey.

“La pequeña Mariah representa a mi niña interior creyendo en su propia visión”, agregó la cantante de 52 años.

Mariah Carey (Instagram/@mariahcarey)

Mariah Carey expuso que el libro “representa a todos los niños, especialmente a aquellos que se sienten extraños, esforzándose por creer en sí mismos”.

Mariah Carey habló también sobre lo grato que fue el proceso de escribir el libro.

“Fue empoderador transformar la agitación de mi infancia en un cuento de hadas clásico moderno, lleno de maravillas y sin límites”, compartió.

La portada del esperado libro, incluye un dibujo de Mariah Carey, aparentemente cuando era niña con ilustraciones de Fuuji Takashi.

El libro de Mariah Carey, llegará a las librerías el próximo otoño.

Sin embargo, el proyecto de Mariah Carey ya es esperado por sus seguidores, según le han hecho saber en redes sociales.

Fall in Love at Christmas, Mariah Carey (@mariahcarey - Instagram)

Entre los comentarios de la publicación, sus seguidores le expresaron apoyo y aseguraron que esperarían con ansias el lanzamiento.

“Genial”, “Eso es increíble”, “Oh, que dulce”, “La pequeña Mariah vive”, “Amo”, “No puedo esperar para leerlo”, “OMG, amo esto”, escribieron sus fans.