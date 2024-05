Margarita Portillo recuerda a Andrés García en lo que sería su cumpleaños 83 y rompe en llanto al revelar cuál es la frase que más extraña del actor.

Andrés García cumplía años el 24 de mayo y, a un año de su muerte, su viuda Margarita Portillo lo recordó con nostalgia.

El actor estuvo casado con Margarita Portillo por 10 años y a pesar de que se divorciaron, permanecieron juntos hasta la muerte de Andrés García.

Margarita Portillo lloró tras recordar a Andrés García en su cumpleaños

Andrés García murió el 4 de abril de 2023 a los 82 años de edad, en la casa de Margarita Portillo.

La viuda del actor habló con el programa De Primera Mano y expresó que Andrés García era una persona inigualable.

Margarita Portillo y Andrés García (Ventaneando)

Margarita Portillo aseguró que Andrés García era cariñoso y generoso, pero también podía convertirse en un ‘monstruo’.

“Era inigualable con las ocurrencias que tenía, era una dualidad, un perfecto géminis. Podía ser encantador, podía ser adorable, amoroso, generoso, ocurrente, muy inteligente y podía ser un monstruo” Margarita Portillo

A un año de la muerte de Andrés García, Margarita Portillo sigue asimilado su partida y lo extraña, pero comprendió que también lo debe dejar ir.

Margarita Portillo expresó que este día no podía pararse de la cama, pues sentía tristeza por la ausencia de su esposo.

“La verdad no me sentía bien, me costó mucho levantarme hoy, así fue” Margarita Portillo

La viuda de Andrés García fue cuestionada sobre cuál sería la frase que le gustaría volver a escuchar en voz de su esposo.

“Él me diría algo que siempre me repetía, me decía ‘nadie te amará como yo nena’” respondió Margarita Portillo con lágrimas en los ojos.

Andrés García y Margarita Portillo (Agencia México)

Margarita Portillo no ha superado la muerte de Andrés García

Para Margarita Portillo ha sido muy complicado atravesar la muerte de Andrés García, pues se ha enfrentado a críticas y rencillas con los hijos del actor.

La viuda del actor asegura que trató de aconsejarla sobre los problemas que enfrentaría después de su muerte y encontró fortaleza en sus palabras.

“He sido muy difamada, pero eso no importa”, dijo Margarita Portillo, quien no podía parar de llorar.

Margarita Portillo recuerda que a pesar de pelar con Andrés García, este le hablaba para cómo estaba.

Incluso el actor confió todo lo referente a su salud a Margarita Portillo, lo cual se volvió una dependencia.

Andrés García dejó un gran vacío en la vida de Margarita Portillo, pero ella lo recuerda con cariño y ahora sus peleas le causan risa.