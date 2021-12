Marco Antoni Solís se burla de una frase de AMLO con publicación en Twitter en donde retoma sus palabras como frase profunda para la reflexión.

Y es que durante la mañanera Andrés Manuel Lopez Obrador, AMLO intentó defender a Ana Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección “Quién es quién de las mentiras de la semana”, pero sus palabras provocaron risas entre los oyentes.

A través de su cuenta oficial en Twitter, Marco Antonio Solís usualmente comparte frases que invitan a sus seguidores a reflexionar.

Sin embargo en esta ocasión Marco Antoni Solís publicó una frase que hace referencia a lo dicho por el presidente AMLO, quien trató de defender a Ana Elizabeth García Vilchis.

Y es que la encargada de la sección ‘ Quién es quién de las mentiras de la semana ’ fue acusada de mentir por el ex presidente Felipe calderón.

Sin embargo, en su defensa, AMLO señaló que a pesar de que Ana Elizabeth García Vilchis “no sabe leer”, la antropóloga no es “una mentirosa”, frase que Marco Antoni Solís retomó en su cuenta de Twitter.

“Pues no sabrá leer la señorita de la sección, pero la señorita no dice mentiras, no es mentirosa”

Andrés Manuel Lopez Obrador, AMLO