A Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris, se le fue encima toda la crítica luego de cantar en inglés la canción de Can’t Take My Eyes off You.

Marcela Mistral es duramente criticada luego de un video donde canta la icónica canción Can’t Take My Eyes off You.

Hay rumores de que la influencer sacará una canción en inglés, pero a la gente no le gustó mucho escucharla cantar.

Hasta el momento, Marcela Mistral no ha confirmado nada al respecto, pero mientras la crítica ya la alcanzó.

Marcela Mistral canta Can’t Take My Eyes off You y no libra la crítica (VIDEO)

Marcela Mistral fue duramente criticada luego se que se viralizara un video en la plataforma de X cantando Can’t Take My Eyes off You.

En el video, vemos a Marcela Mistral con audífonos y un micrófono de estudio, interpretando la canción en inglés Can’t Take My Eyes off You de Frankie Vali.

Por lo que Marcela Mistral ha compartido, ella ha tomado clases de música y vocalización; sin embargo, los usuarios luego de ver el video, opinaron todo lo contrario.

En el video que comparte un usuario de X, se ve donde Marcela Mistral cantando Can’t Take My Eyes off You con su equipo.

Al mismo tiempo, se le ve un poco preocupada por que todo le salga bien con el sonido.

Por lo que viene en la descripción del video publicado en la plataforma de X, se cree que Marcela Mistral sacará una canción en inglés.

Sin embargo, la influencer no ha confirmado nada al respecto.

Marcela Mistral sacará una canción en Inglés pic.twitter.com/3Wa0pAPCPo — La Comadrita (@lacomadritaof_) November 12, 2024

Le llueven las críticas a Marcela Mistral por cantar Can’t Take My Eyes off You

El video de Marcela Mistral cantando Can’t Take My Eyes off You, generó discusión en los comentarios.

En la mayoría de ellos, usuarios se le fueron con todo a Marcela Mistral diciendo que ella no sabía cantar, además de que si no sabía hablar ni español, cómo iba a cantar en inglés.

Comentarios critican cómo canta Marcela Mistral (captura de pantalla)

No obstante, también hubo la otra cara de la moneda, en donde usuarios reconocían que Marcela Mistral ha estudiado vocalización y mencionaban que sí cantaba bien, dándole su apoyo.