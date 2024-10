A través de un live en su cuenta de TikTok, Poncho de Nigris confesó que próximamente estará participando en un nuevo reality show junto a su esposa Marcela Mistral.

El actor Poncho de Nigris -de 48 años de edad-,no dio muchos detalles sobre de qué se trataría este nuevo reality; sin embargo, agregó, sería un programa en donde se llevarían a los participantes el límite.

También, habló sobre su relación con Marcela Mistral, la cual, el actor mencionó, desde hace ya tiempo se encuentran viviendo al límite.

Los comentarios no se hicieron esperar y, en su mayoría, la gente estipulaba que este nuevo reality, podría tratarse de “Inseparables, amor al límite”, programa de Televisa.

Este programa de televisión mexicano, consta de doce parejas que se enfrentan en diferentes retos por dinero, poniendo a prueba el amor y la confianza que se tienen.

Poncho de Nigris expuso en su TikTok los nombres de algunos de los demás participantes del nuevo reality, los cuales serian Bárbara de Regil y Julián Gil.

Los tres famosos, estarían participando en el programa con sus respectivas parejas:

Tras el live transmitido en la cuenta de TikTok de Poncho de Nigris, en los comentarios se opinaba que el divorcio entre Poncho y su esposa Marcela Mistral -de 35 años de edad-, podría hacerse realidad.

Pues, de tratarse del reality mexicano “Inseparables, amor al límite”, en el que Poncho de Nigris y Marcela Mistral participarían, sería el ancla para dar por finalizada su relación.

Poncho de Nigris reveló en el video de TikTok que desde hace tiempo no le importan los comentarios que hagan de él y que actualmente, junto a Marcela Mistral, se encuentran viviendo al límite.

Poncho de Nigris finalizó el video de TikTok diciendo que actualmente a él le estaba yendo muy bien; por lo que los comentarios que hagan sobre él, su familia y su relación con Marcela Mistral, ya no le interesan.

“Ya hemos estado al límite mucho tiempo, mucho tiempo. Ya me inventaron muchos chismes (...), ya como que ahora me vale madre lo que digan, sinceramente, ya no me importa”

PONCHO DE NIGRIS