El cantante del regional mexicano Christian Nodal dice que lleva sus pasiones a otro nivel, así explica el porqué se ha realizado distintos tatuajes en la cara.

En entrevista para la revista Life&Style en donde además Christian Nodal es la portada para el mes de marzo.

El cantante del regional mexican o se sinceró por primera vez y habló sobre los tatuajes q ue tiene en el cuerpo y las críticas que ha recibido por ellos.

Una afición que ha hecho que Christian Nodal, tenga varios tatuajes en distintas partes de su cuerpo e incluso en la cara.

Por lo que las marcas en el rostro de Christian Nodal han causado polémica, debido a que estos tatuajes están a la vista de todos al ser precisamente en la cara.

Y por lo que hoy Christian Nodal revela las razones que lo han llevado a tatuarse la cara.

Según palabras de Christian Nodal, sus pasiones han hecho que el cantante se haga tatuajes en la cara.

“Llevo mis pasiones a otro nivel. Quizá tener tatuajes en la cara parece más extremo, pero no es que (como me preguntaste) haya creado un personaje que funciona como escudo. Amo los tatuajes y por eso cuando me veo pienso: ‘Ese soy yo’”

Christian Nodal