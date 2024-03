Manelyk González fue tirando glamour a la gala de La Casa de los Famosos 2024, pero terminó traicionada por su vestido amarillo, porque no vio un último detalle para lucir sus senos.

La villana de las galas en La Casa de los Famosos 2024, Manelyk González, asistió al programa del 17 de marzo con un bonito vestido amarillo con escote profundo en la parte del pecho.

Y aunque se tiene que reconocer que Manelyk González -de 35 años de edad- lució muy bien el vestido, el tremendo escote la traicionó porque no se acomodó bien los senos.

Y no, no creas que nadie le dijo a la exparticipante de Acapulco Shore lo que le pasaba en los senos, pero fue demasiado tarde y hasta supo que le iban a hacer memes por estar chueca.

Manelyk González no falta a ninguna gala de La Casa de los Famosos 2024, pues ya hasta se convirtió en la villana de los habitantes, y también la que va a lucir sus mejores prendas en televisión.

Sin embargo, la participante de realities tuvo una mala jugada en la gala del 17 de marzo, cuando el escote de su vestido la traicionó.

Manelyk González eligió un hermoso vestido amarillo ajustado al cuerpo que tenía un escote profundo en el pecho, contorneado con detalles plateados.

Sabemos que el estilo de Manelyk González siempre ha sido mostrar sus curvas y cuerpo fitness, de modo que este vestido amarillo le hacía lucir parte de sus senos.

Sin embargo, el look de Manelyk González fue opacado por un detalle que dejó pasar al momento de querer lucir sus senos.

Y es que la estrella de realities tenía chuecos los senos, de modo que con el escote se le veía uno más arriba que el otro.

Sabemos que los cuerpos no son perfectos y no tienen las mismas dimensiones, sin embargo, este fue un detalle que dejó pasar al momento de que se puso el vestido y se acomodó los senos para que pudiera estar con seguridad frente a las cámaras.

A Manelyk González la traicionó la forma en que se acomodó el escote de su vestido amarillo en la gala de La Casa de los Famosos 2024 y hasta ella supo que le iban a tocar varios memes.

En una historia que Manelyk González compartió en Instagram, se quejó de su vestido, luego de que se dio cuenta que tenía los senos chuecos.

Y es que ella misma reconoció que en la cámara le hacían señas, pero no entendía de qué le hablaban, hasta que se percató.

Por ello, decidió cubrirse una parte de sus senos y por lo tanto del escote, con el cabello suelto que tenía.

Sin embargo, prefirió burlarse de ella misma por el error en su vestido, porque sabía que le iban a venir varios memes luego de eso.

“No, no no, este vestido es. Ahorita que estoy viendo, no, no, tenía una chichi aquí [arriba] otra chichi acá [abajo], nadie me decía nada, no entendía, la cámara me hacía así. Entonces bueno, ya me voy a dejar el pelito, así.

Ya quiero ver los memes”.

Manelyk González, influencer.