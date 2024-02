Manelyk González -de 35 años de edad- se convirtió en tendencia después de que revelara cómo fue que se practicó un aborto a los 15 años.

La ex estrella de Acapulco Shore se sinceró del tema durante una entrevista que tuvo con Yordi Rosado para su canal de YouTube.

Momento en el que Manelyk González no solo narró el miedo que tuvo, sino también los pensamientos de muerte que le generó el tener que ir a una clínica clandestina.

Uno de los momentos más reveladores de la entrevista con Manelyk González con Yordi Rosado, fue cuando confesó haber estado embarazada a los 15 años.

Por lo que narró, fue una situación muy complicada para ella, pues en ese momento las cosas estaban muy mal con su mamá y tenía miedo de decirle.

Esto último más que nada por la reacción que pudiera tener, motivo por el que Manelyk González acudió a su hermana mayor para que la ayudara.

Pues en ese entonces, la ex Acapulco Shore y su familia no solo tenían dificultades económicas, sino que también era ilegal abortar en la CDMX.

Sin embargo, Manelyk González siempre tuvo claro que no quería seguir con el embarazo, pues en ese momento ella ya tenía otros planes en mente:

“Yo le daba duro, y de repente a mí no me bajaba y me hago una prueba y embarazada, a los 15 años, fue como qué hago. Tenía 15 años, nunca pasó por nuestra cabeza si lo queríamos tener. No hay manera, no era lo que yo quería en mi vida. Ahorita creo que ya hay más información al respecto; en ese momento era re ilegal, no sabía qué hacer, te satanizan y te queman como bruja”.

Manelyk González continuó narrando que su hermana fue quien la llevó con un médico, quien le dijo que la llevaría a una clínica para el aborto.

La misma hermana de la ahora influencer contactó con los padres de su pareja para que la llevaran juntos al lugar.

Otra situación que generó miedo en Manelyk González, pues al ser un procedimiento ilegal la tuvieron que llevar a una clínica clandestina.

Una de las cosas que recordó Manelyk González durante la entrevista con Yordi Rosado, fue que lo que sintió al momento de llegar a la clínica para el aborto.

Y es que lo más terrorífico fue que se refirió al lugar como un matadero, pues por las condiciones llegó a pensar que podía morir:

Pero esto no fue lo único que Manelyk González llegó a pensar, pues también empezó a tener miedo de no poder quedar embarazada en el futuro .

Lo último que Manelyk González recordó del aborto que se practicó a los 15 años, fue cómo la acostaron en el quirófano y la dejaron amarrada en lo que la anestesia hacía efecto:

“Llegan, me meten a una sala de quirófano y abajo hay una cubeta verde; me acuestan y me dicen que todo va a estar bien; me empiezan a amarrar, me dejan ahí como 5 minutos. Te pasan tantas cosas por tu cabeza en ese momento. Llega el doctor, me anestesió y bye; desperté y pensé en si me llegaría el arrepentimiento. Y tú no sabes si vas a quedar bien, mal, si vas a tener hijos y eso me daba vueltas”.

Manelyk González