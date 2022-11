Se le cumplió el deseo a la jueza Ema Pulido, de 77 años de edad; Manelyk González deja Las Estrellas bailan en Hoy, pero no por decisión propia.

Manelyk González, de 34 años de edad, saldrá TEMPORALMENTE de Las Estrellas bailan en Hoy debido a la caída que sufrió la mañana del miércoles 16 de noviembre durante ensayos.

Esta mañana de jueves 17 de noviembre, Manelyk González apareció brevemente en Hoy para revelar su parte médico, resulta que la caída le provocó:

Contusión de cráneo

Esguince cervical

Dorsalgia postraumática

Contusión simple de tórax

Contusión de hombro izquierdo

Tendinitis del flexor del primer dedo de la mano derecha

Manelyk González sufre aparatosa caída durante ensayos de Las Estrellas bailan en Hoy (@programa_hoy / Twitter)

¿Latin Lover se siente culpable? Manelyk González lo deslinda

Manelyk González es trasladada al hospital (Hoy / YouTube)

¿Manelyk González regresará a Las Estrellas bailan en Hoy?

Sí, de acuerdo a Galilea Montijo, de 49 años de edad, a Manelyk González le recomendaron no bailar y estar en reposo por 10 días, tiempo en que estará ausente de la competencia de baile.

Palabras que concuerdan con lo dicho por la propia influencer a la salida del hospital: “Me duele, pero estoy bien. No me quede loca, mas de lo que ya, pero estoy bien... No me van a ver algunos días en Las estrellas bailan en Hoy”.

Por lo que se espera que la producción de Hoy pronto revele quién será la nueva pareja de baile de Luis ‘Potro’ Caballero, de 30 años de edad. Esto hasta que Manelyk González se recupere y regrese a la pista para luchar por la corona.

En exclusiva @manelyk_oficial comparte los estudios médicos a los que fue sometida, tras el aparatoso accidente que sufrió ayer por la mañana 💞 ¡Te queremos y deseamos que te recuperes muy pronto! #LasEstrellasBailanEnHoy #CampeónDeCampeones 💃🏻🕺🏻 pic.twitter.com/LtgYGNYcgJ — Programa Hoy (@programa_hoy) November 17, 2022

¿Qué le pasó a Manelyk González tras caerse en Las Estrellas bailan en Hoy?

En la semana de boomerang de Las Estrellas bailan en Hoy, Manelyk González bailaría junto al actor Josh Gutiérrez, de 35 años de edad, quien falló con su compañera a la hora de hacer una acrobacia.

De acuerdo a su coreografía, Manelyk González debía girar sobre los hombros de su compañero, quien no logró impulsarla adecuadamente pues ésta terminó cayendo al suelo donde rebotó su cabeza y se golpeó el cuerpo.

Aunque se trató de un accidente, fans de la influencer culparon al actor por no cuidar a su pareja así como se lanzaron contra Ema Pulido y Latin Lover por exigirles a los participantes cargadas de profesionales.