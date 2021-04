José Ron es hospitalizado por la picadura de un alacrán

Este fin de semana José Ron fue hospitalizado tras ser picado por un alacrán.

Gran susto se llevó José Ron, sus familiares y sus amigos este fin de semana; resulta que un alacrán lo picó, razón por la que tuvo que trasladarse de emergencia al hospital, informó él a través de sus historias de Instagram, donde publicó la foto de su atacante.

“Les cuento que me picó este güey”, escribió José Ron junto al cadáver del artrópodo así como aseguró fue la primera vez que un alacrán lo pica “y neta no se siente nada chido”, agregó.

José Ron sufre picadura de alacrán @joseron3

Posteriormente, el actor de telenovelas agradeció a la vida que su incidente con el alacrán no pasará a mayores: “Gracias a Dios todo muy bien y sin complicaciones”, finalizó junto a una foto de sí mismo recostado en una cama de hospital.

José Ron @joseron3

Las reacciones no se hicieron esperar: “No pasa nada, yo perdí la cuenta de cuántos alacranes me picaron cuando vivía en México”, “Es muy dolorosa la picadura de un escorpión, lo digo por experiencia propia. Ánimo”, “Declaramos pronta sanidad”, “A mí me picó uno de esos de color negro y solo me puse limón y ya… no pasó nada”, “En unas horas más se lo tatúa, otra excusa más para rayarse”, le expresan.

No está claro como ocurrió el incidente, hasta el momento se sabe que José Ron se encontraba en el estado de Hidalgo grabando algunas escenas de la nueva telenovela “La desalmada”, donde compartirá créditos junto a Livia Brito, y que se transmitirá en algún momento de este 2021.

¿Qué hacer si te pica un alacrán?

Aunque los alacranes son imponentes, no todas las especies son venenosas (como el que afortunadamente atacó a José Ron). Los más peligrosos son aquellos que poseen un aguijón en forma de media luna, tenazas delgadas y color uniforme, tienen cola en forma ovalada cuya punta es igual a una púa.