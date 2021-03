José Ron se realiza “facial vampiro"

El actor José Ron mostró el proceso de su sangriento facial, el cual le ayudará a mejorar el aspecto de la piel de su rostro.

El actor y músico José Ron se preocupa por verse y sentirse bien, por lo que recientemente fue al dermatólogo para darle mantenimiento a su rostro de ensueño. Deseoso de hidratar su piel, tensarla y quitarse unos años de encima, se realizó al famoso facial ‘vampiro’.

Propiamente el actor de exitosas telenovelas como “Cuando me enamoro”,”Por amar sin ley”, “Ringo” y “Rubí” informó a través de sus historias de Instagram haberse sometido a un tratamiento estético donde le inyectaron su propia sangre.

"Este tratamiento se llama nanopore, no duele, esto que ven rojo es para de mi sangre en la cara que se forma junto con células madre y bueno te ponen como un gel para que no duela y no se sienta nada”, explicó José Ron mediante un breve video donde muestra el proceso.

Las reacciones no se hicieron esperar: “No me gusta, el olor de la sangre me da náuseas”, “Yo me lo hice y volvería a hacérmelo”, “Quiero hacérmelo”, “Qué bellos ojos”, “Todo sea por su carita bella”, “A mí me encanta”, “La sangre es lo de menos, sus ojos son de un color profundo”, “Qué locura”, le expresan.

¿En qué consiste el facial ‘vampiro’?

Aunque muchos lo conocen como facial ‘vampiro’, su verdadero nombre es ‘nanopore’, este tratamiento emplea una técnica de micropunción, verás, a través de un dispositivo se penetra microcanales de piel por lo que se ingresan principios activos como vitaminas y colágenos.

Este tratamiento repara la piel, estimula la circulación, aumenta la producción de colágeno, autoregenera la piel, la hidrata y disminuye imperfecciones.

José Ron regresa a las telenovelas

Pese a que José Ron anunció su retiro de las telenovelas debido a que su máximo sueño es convertirse en músico, pronto cambió de opinión y es que este 2021 volverá a los melodramas. El actor volverá a encerrarse en sets a mediados de este mes.

El actor protagonizará junto a Livia Brito la telenovela “La desalmada”. No es la primera vez que la dupla trabaja junta, ellos se conocieron en la historia de Televisa “Muchacha italiana viene a casarse”.