Mamá de Geraldine Bazán manda indirecta a Gabriel Soto

Tras varios meses de rumores, Geraldine Bazán y Luis Murillo hicieron publica su relación amorosa. Anteriormente la actriz ya había confirmado que tenía novio, pero no había revelado su identidad.

En entrevista con varios medios Rosalba Ortiz, mamá Geraldine Bazán, se mostró feliz con la nueva relación de su hija y aprovechó para mandarle una indirecta a Gabriel Soto.

Luego de señalar que Irina Baeva es popular por sus “maldades”, la mamá de Geraldine Bazán volvió a mandar una indirecta contra Gabriel Soto.

En entrevista con varios medios, Rosalba Ortiz se mostró feliz por la relación de Geraldine Bazán y el empresario Luis Murillo.

La mamá de Geraldine Bazán resaltó que su hija si es fiel por lo que se encuentra muy feliz de que la actriz ya tenga su pareja.

Rosalba Ortiz le mandó una indirecta a Gabriel Soto al señalar que ellos no viven juntos, pues de lo contrario no había propuesta de matrimonio.

“O sea, no tiene caso decir ‘¡ay!, que prometido’ o no sé qué si no viven juntos, si vivieran juntos pues ya para qué la promete si ya la tienes ahí”

Rosalba Ortiz