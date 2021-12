Mamá de Eleazar Gómez minimiza beso en la boca de Vicente Fernández a su hija Zoraida y asegura que el ‘Charro de Huentitán’ así era con todas las personas que conocía.

Zoraida Gómez se encuentra en medio de la polémica luego de que compartió que su primer beso fue con el cantante Vicente Fernández.

Tras la polémica generada, Melissa Sánchez señaló que Vicente Fernández besaba en la boca a todos e incluso destacó que Alejandro Fernández hace lo mismo.

Luego de que se confirmó la muerte de Vicente Fernández, muchas celebridades compartieron en sus redes sociales varios de los momentos que pasaron con el cantante.

Tal fue el caso de Zoraida Gómez quien compartió una fotografía de ella cuando era niña junto a Vicente Fernández. Sin embargo lo que llamó la atención es que el cantante le está dando un beso en la boca.

Esta situación generó gran controversia pues Zoraida Gómez era aún una niña y Vicente Fernández ya todo un hombre. Tras las críticas recibidas la mamá de Eleazar Gómez minimizó la situación y señaló que así era la forma de ser la cantante.

En el video compartido por la reportera Berenice Ortiz, Melissa Sánchez destacó que para ella no es algo fuera de lo común pues Vicente Fernández besaba en la boca a todas las personas.

La mamá de Eleazar y Zoraida Gómez destacó que a ella también la hubiera besado en la boca, pero ella no se dejó.

“El señor así besa, y así besa a todo el mundo a todo el que se deja yo nunca me dejé, pero si no me hubiera besado igual”

Melissa Sánchez