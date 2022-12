Luego de que Chyno Miranda, de 38 años de edad, concediera una entrevista al influencer Irrael, para asegurar que se encuentra bien ahora que se está atendiendo en la clínica El Cedral, su mamá deja claro que está muy molesta con sus declaraciones.

Y es que a doña Alcira Pérez le molesta que su hijo Chyno Miranda diga que en el centro de rehabilitación Tía Panchita, donde ella lo ingresó, lo trataron mal al punto de hacerlo sentir que se encontraba secuestrado a lo largo de 11 meses.

Declaraciones que reforzaron la polémica alrededor de Chyno Miranda, quien se ha alejado de cámaras desde que se le diagnosticó una neuropatía periférica, enfermedad derivada de las secuelas del Covid-19 que sufrió en el 2021.

Mamá de Chyno Miranda amenaza a quienes utilicen a su hijo

Una vez que salió a la luz la entrevista de Chyno Miranda, Alcira Pérez tomó su cuenta de Instagram para lanzarse contra el influencer Irrael, a quien señala de ser amarillista así como de buscar un beneficio económico.

“¿Ya cumplió su cometido Sr. Irrael? ¿Ya terminó usted de ridiculizar y utilizar a mi hijo para su beneficio? ¿Ya terminó de humillar a mi sobrina y a mi familia?”, escribió en la red social la mamá de Chyno Miranda.

Y agregó:

“Usted es bastante experto en poner a responder a su antojo a una persona enferma, ni siquiera por ayudar a quien se lo solicitó que fue Astrid Torrealba, sino para su propio beneficio comercial. Amarillismo, pero todo como un fin económico” Alcira Pérez, mamá de Chyno Miranda, se lanza contra quienes utilizan a su hijo

Así como lo amenazó con tomar acciones legales contra él y contra quienes sigan aprovechándose de la situación del cantante, quien está enfermo y asegura no es consciente -en su totalidad- de sus actos.

“Ahora le va a hablar Alcira Pérez como mamá y no del CHYNO, sino de Jesús Miranda: Aténgase a las consecuencias porque yo creo que usted no sabe lo que es una madre afectada y que en mi condición no le importa nada con tal de salvar a su hijo y a su familia” Alcira Pérez, mamá de Chyno Miranda, se lanza contra quienes utilizan a su hijo

Por lo que está claro, doña Alcira hará todo lo posible para recuperar el control sobre su hijo y así evitar que éste dé entrevistas o actué como otros le indiquen, según acusa.

“Y sepa el público que no me importan los comentarios NEGATIVOS o cómo me quieran destruir”, remata visiblemente molesta.

Cabe recordar que actualmente Chyno Miranda está en la clínica El Cedral, donde lo tratan por sus adicciones y una neuropatía periférica.

En palabras del cantante, él se encuentra bien, lucha por recuperarse y celebra no estar sedado como lo tenían en Tía Panchita, por lo que ya prepara su regreso a la escena musical.