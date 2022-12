La situación del cantante Chyno Miranda, de 38 años de edad, sigue despertando interés debido a que poco a poco se revela lo qué vivió en la clínica Tía Panchita, donde lo internó su prima con ayuda de su mamá.

Como te informamos en SDPnoticias, Chyno Miranda ingresó a Tía Panchita a finales del 2021 debido a complicaciones que le dejó el Covid-19.

Chyno Miranda fue diagnosticado con una neuropatía periférica que indica un dañó al sistema nervioso y la médula espinal, lo que fue confirmado por su manager quien aseguró que al cantante aún se le dificulta hablar ya que repite las palabras muchas veces.

No obstante, aunque se sabía que el cantautor necesitaba cuidados y que éste estaba bajo el cuidado de su mamá, más tarde salió a relucir “la oscura verdad”.

Chyno Miranda junto a su mamá (YouTube)

Chyno Miranda fue ‘secuestrado’

Ahora que Chyno Miranda se encuentra en un clínica privada donde fue traslado gracias a la intervención de su novia Ingrid Falcón y el comunicador comunicador Isrrael Gómez, éste tiene más libertad y ya hasta brindó su primera entrevista.

Chyno Miranda platicó con Isrrael Gómez, a quien le contó haber estado en el centro Tía Panchita por 11 meses, tiempo que le sirvió para reencontrarse consigo mismo así como ver lo bueno y malo de su vida.

“Fueron momentos difíciles”, dice para posteriormente revelar que lo mantuvieron alejado de sus seres queridos argumentando que se encontraba muy ansioso y verlos lo perjudicaría.

Por lo que hoy, Chino Miranda reconoce que tuvo excesos pero es algo por lo que tuvo que pasar ya que no es el primer ni el último hombre que comete errores.

Centro de adicciones Tía Panchita (YouTube)

La conversión se tiñe oscura cuando de pronto, el cantautor asegura que lo internaron sin su consentimiento al centro de adicciones Tía Panchita, donde lo mantenían sedado.

Aunque le dijeron que se iría a los 50 días, no cumplieron así que intentó escaparse al menos tres veces, pero lo atraparon todas esas veces y volvieron a sedarlo.

Chyno Miranda no tiene acceso total de su dinero

Por otro lado, despejando las dudas sobre si es verdad que su prima Yarubay Pérez es quien maneja su dinero, Chyno Miranda lo acepta, ella y su contadora tienen poder sobre él.

Aún así puede solicitar dinero cuando lo requiera tal y como lo hizo cuando ingresó a El Cedral y aunque no explica por qué y hasta cuándo Yarubay Pérez tendrá el poder no duda que éste se use en su salud pero también en otras cosas.

Chyno Miranda (Irrael vs Chyno Miranda / YouTube)

Chyno Miranda asegura estar bien

Finalmente, Chyno Miranda dice estar bien así como estar preparándose para regresar a los escenarios una vez que deje la clínica El Cedral.

Así como pide a sus fans no dejarse llevar por todo lo que se dice.