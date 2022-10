Durante varias semanas, Malverde: el santo patrón de Netflix estuvo en los primeros lugares de visitas, pero se sabe que iba a tener otro guapo protagonista y aquí te decimos quién era.

Malverde: el santo patrón se estrenó en enero del 2022 y tuvo como protagonista a Pedro Fernández, de 53 años de edad, y Carolina Miranda, de 32 años de edad.

Sin embargo, se sabe que los productores tenían planeado que otro famoso actor fuera quien interpretara a Jesús Malverde, pero las circunstancias no lo permitieron.

Malverde: el santo patrón (Instagram/@malverde)

Malverde: el santo patrón iba atener como protagonista a un guapo actor

Antes que se grabara la serie, comenzaron a surgir promocionales con Fernando Colunga como Jesús Malverde, pero al final fue Pedro Fernández quien le dio vida al santo.

Telemundo anunció con ‘bombo y platillo’ el regresó de Fernando Colunga, de 56 años de edad, a la actuación, pues su última telenovela fue ‘Pasión y poder’.

Sin embargo, la televisora tuvo que decir que el actor había quedado fuera del proyecto, pero no dio una explicación.

Ahora Fernando Colunga vuelve a la televisión con la serie ‘El secreto de la familia Greco’ y durante una entrevista con el programa ‘De Primera Mano’ contó por qué ha estado ausente de la actuación.

Fernando Colunga (Tomada de video)

“He estado trabajando atrás de las cámaras, he estado escribiendo, he estado produciendo” Fernando Colunga

También contó las razones de su abrupta salida de Malverde: el santo patrón: “A mí no me gusta aclarar tonterías (...) Yo estuve trabajando de la mano con el señor Marcos Santana, que fue quien me propuso hacer Malverde y fue una experiencia muy padre”.

Fernando Colunga, actor. (Isaac Esquivel / Cuartoscuro)

Menciona que estuvo trabajando alrededor de un años para realizar el personaje de Jesús Malverde, pero comenzó a tener una serie de problemas personales.

“Como tu sabes a veces la vida se te junta como una tormenta perfecta y con cosas, yo tenía un problema personal, se vino lo del Covid, no podían arrancar o no podía viajar, entonces se tomó la decisión a nivel administrativo” Malverde

Telemundo apoyó la salida de Fernando Colunga de Malverde: el santo patrón

Fernando Colunga dice que la decisión fue tomada por la empresa, por lo que dejó pasar el proyecto, pero sin tener problemas con Telemundo.

“Dejamos pasar el proyecto, obviamente con la puerta abierta para seguir haciendo otro, puesto que ya hice otros dos” contó Fernando Colunga, quien sigue trabajando con Telemundo.

Asegura que si hubiera tenido problemas con Telemundo, la empresa ya no hubiera querido seguir trabajando con él, con lo que descarta que su salida de Malverde: el santo patrón, haya sido por irresponsabilidad.

Fernando Colunga ha trabajado con Telemundo en dos proyectos, el último es ‘El secreto de la familia Greco’, donde interpretara a un hombre de más de más de 70 años y su papel está muy lejos de lo que acostumbra actuar.