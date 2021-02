Confirmado: Pedro Fernández protagonizará serie sobre Jesús Malverde

Pedro Fernández está emocionada de ser parte de la serie de Jesús Malverde que exige y promete satisfacer a la audiencia de Telemundo.

Este 2021 marcará el regreso de Pedro Fernández a la televisión luego de que en 2014 saliera intempestivamente de la telenovela " Hasta el fin del mundo " y es que los rumores finalmente se convirtieron en una realidad, será el cantante y actor mexicano quien tome el protagónico que Fernando Colunga dejó hace unos días en la serie sobre Jesús Malverde.

Fue en el programa hoy Día donde Pedro Fernández confirmó que tomará el papel principal de la serie del santo patrón, Malverde.

“Les anuncio con mucho cariño y mucha emoción que soy el protagonista de esta serie que se llama Jesús Malverde. Es un reto maravilloso que tomo con mucho cariño, con mucha emoción, con mucha alegría de que sea un proyecto que el público disfrute muchísimo. A partir de hoy va a requerir de mucha entrega, muchísimo tiempo y una intención clarísima de hacer que todo el público conozca la leyenda de este maravilloso personaje y sobre todo que disfrute de una gran producción que Telemundo llevará a sus hogares” Pedro Fernández. Cantante y actor

Asimismo, Pedro Fernández aseguró que no dudo en tomar el papel al saber que se trata de una excelente producción que exige a Telemundo un poco más así como ya se cumplió el tiempo que se toma entre un proyecto y otro para no cansar al público de su imagen.

“Regresar con un proyecto tan, pero tan importante, con un personaje que va a exigirme pues ya se imaginarán, interpretar el personaje de Malverde no será ni es un tema fácil” Pedro Fernández. Cantante y actor

Finalmente se dijo bendecido por este reto en su vida así como el apoyo de su familia quien lo apoya incondicionalmente y quienes están más que contentos por su nuevo proyecto donde compartirá créditos con Carolina Miranda, Mark Tacher, Isabella Castillo, Alejandro Nones, Sofía Castro, Ivonne Montero, Luis Felipe Tovar, Adrián Makala y Candela Márquez.

Fernando Colunga deja protagónico de serie sobre Malverde

Tal y como anunció su regreso a la pantalla chica, Telemundo tuvo que retractarse hace unos días. Mediante un comunicado anunció que Fernando Colunga ya no encarnaría al santo patrón -Jesús Malverde- en su nuevo proyecto. Aunque en aquel momento no se revelaron las motivos, rápidamente se rumoró que el actor no quería contagiarse de Covid-19 .

No obstante, el periodista Alex Kaffie rápidamente aseguró que la verdadera razón fueron problemas familiares ya que la salud de la mamá de Fernando no está del todo bien. “Su madre, doña Margarita Olivares atraviesa por días aciagos de mala salud. Esa es la razón por la que él dimitió. En noble acto de amor, Fernando Colunga hace a un lado el trabajo para estar al pendiente y cuidar de su mamá. Ya lo admiraba, pero ahora le admiro todavía más”, escribió el villano de espectáculos.