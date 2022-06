Pelea de Christian Nodal y J Balvin es pura publicidad: Jerry Bazúa. Tras el lanzamiento de la tiradera ‘Girasol’, el cantante destacó que no cree que sea verdad la problemática entre los famosos cantantes.

A pesar de que Christian Nodal se mostró arrepentido de lanzar su tiradera en contra de J Balvin, el tema salió en todas las plataformas digitales.

En medio de la controversia que generó el tema ‘Girasol’, Jerry Bazúa se pronunció al respecto y aseguró que no cree que la pelea entre Christian Nodal y J Balvin sea de verdad.

Christian Nodal y J Balvin se encuentran en medio de la controversia luego de que el colombiano se burló de la apariencia del cantante de música regional mexicana.

La pelea entre Christian Nodal y J Balvin terminó con la tiradera ‘Girasol’. En medio de la controversia muchas celebridades se han pronunciado sobre la guerra de declaraciones entre los cantantes.

Tal fue el caso de Jerry Bazúa quien en entrevista confesó que no cree que la pelea entre Christian Nodal y J Balvin haya sido de verdad.

En entrevista con la reportera Berenice Ortiz, Jerry Bazúa puntualizó que para él toda la controversia se generó por un asunto de publicidad.

“No sé no creo tanto en ese pleito no sé por qué. Ese es mi sentir, puede ser que yo esté equivocado, pero no creo tanto en ese pleito”

Jerry Bazúa puntualizó que cada artista recurre a diferentes estrategias publicitarias para hacer que sus temas sean más exitosos.

Durante su conversación Jerry Bazúa destacó que Christian Nodal y J Balvin no son los primeros que recurren a esta clase de estrategias para llamar la atención sobre alguna posible colaboración.

Jerry Bazúa puntualizó que él nunca ha recurrido a esta clase de polémica. Además destacó en la industria musical también hay muchas menciones sobre las colaboraciones que ya no se hicieron.

En este sentido recomendó mejor guardar silencio y mejor aceptar que una canción no pudo ser un dueto y de esta manera saber con quién si se puede trabajar.

“No yo nunca lo he hecho. Nunca ha salido alguna noticia de que yo me peleé con alguien. Si pasan historias de quien te acepta un dueto o no, pues si no te lo aceptan quédatelo para ti que no te lo aceptan y ya. Ya sabes con quien sí, con quien no y con quien nunca”

Jerry Bazúa