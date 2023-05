Maluma presume y estrena auto de lujo Ferrari; este es el millonario precio del carro que siempre soñó y hace un llamado a sus seguidores para que luchen por sus sueños.

El cantante colombiano Maluma de 29 años de edad, se auto regala un nuevo auto deportivo y comparte su felicidad con sus fans donde recalca que los sueños si se cumplen.

Su nuevo Ferrari acaparó toda la atención en sus redes sociales y no solo eso, deja ver su colección de autos de lujo.

Maluma sigue siendo el exponente de la música urbana y una de las estrellas latinas más grandes del momento.

No solo ha arrasado en colocarse en los primeros lugares en la música, ha agotado entradas con sus presentaciones alrededor del mundo e incluso ya ha aparecido en las pantallas grande debutando como actor en una de las películas de Jennifer Lopez.

Actualmente Maluma está por comenzar su nueva gira “Maluma Summer Tour” en ciudades como España, Italia, Francia por mencionar algunas.

Con su éxito puede complacerse con gustitos o como lo él denomina cumplir algunos de sus sueños.

El cantante Maluma no dejó pasar el momento de compartir su felicidad con sus seguidores por su última compra para su impresionante colección de autos de lujo.

Maluma compartió su entusiasmo en sus cuentas de redes sociales a través de videos y fotos presumiendo su compra especial: Un Ferrari F8 Spider.

El momento exacto cuando destapó su nueva adquisición fue en un video compartido desde su cuenta de TikTok.

El carro estaba cubierto con una manta roja y fue como Maluma lo destapa y se puede apreciar que su nuevo carro de lujo es de un color morado brillante.

No solo eso, sino también en su cuenta de Instagram subió una foto muy especial con su nuevo auto Ferrari.

En donde hace énfasis que los sueños sí se cumplen y solo es base de esfuerzos y de constancia para seguir cumpliendo nuestras metas, también recalcó que este sueño no sería posible sin el cariño de sus fans.

“LOS SUEÑOS SÍ SE HACEN REALIDAD, LLEGÓ MI Uvita

No dejen que nadie les diga que no se puede, los límites están en la mente, yo vengo de donde vienen muchos de ustedes y aunque el camino no ha sido fácil tampoco ha sido imposible. La era “DON JUAN” apenas comienza por lo tanto faltan muchos sueños en el camino por cumplirse.. Los amo y sin su cariño esto sería imposible 🥲Y recuerden… SI YO PUDE, USTEDES TAMBIÉN. "

Maluma