La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum confirmó dos conciertos gratuitos en la Ciudad de México (CDMX) para este mes de mayo. ¿Será Maluma? Te contamos.

En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum aseguró que serán dos los conciertos gratuitos que se ofrecerán en la CDMX, uno será en el Zócalo de la CDMX y el otro en el Monumento a la Revolución.

Sin ofrecer mayores detalles, la mandataria capitalina adelantó que será en el transcurso de esta semana cuando se revele quiénes serán los artistas o grupos que se presentarán gratuitamente para el público capitalino.

“Ya lo vamos a anunciar esta semana. También hay uno en el Monumento a la Revolución, pero todavía no podemos (decir)”, indicó Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa de este lunes.

A pregunta expresa de si se trata de Maluma uno de los artistas que dará un concierto gratuito, Claudia Sheinbaum se limitó a decir: “No sabemos, no sabemos”.

En redes sociales, usuarios consideran algunos de los principales candidatos:

Al final de su conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum confirmó que uno de los grupos que darán un concierto gratuito este mes de mayo en la CDMX será Intocable.

Uno de los reporteros presentes señaló que a Claudia Sheinbaum “le quemaron la noticia”, pues en redes sociales se difundió este lunes que será Intocable uno de los dos grupos contemplados.

La jefa de gobierno capitalina bromó con que no puede revelar los nombres de los grupos, pues de hacerlo “la regaña” la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza.

Más adelante, Sheinbaum Pardo explicó que si los grupos o artistas tienen conciertos y aún no han vendido todos los boletos, les perjudica que se anuncie un concierto gratuito.

“No sé qué diga la secretaría de Cultura. Me regaña la secretaria de Cultura. Estoy viendo si no me regaña nadie que anda por aquí. Ya ven que tienen conciertos y si no han vendido todos los boletos, se molestan”

Claudia Sheinbaum. Jefa de gobierno de la CDMX