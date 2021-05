Maluma envía mensaje a Colombia: “Confío en que el futuro es positivo”

Colombia se encuentra pasando por un episodio de violencia, por ello Maluma envió un mensaje de aliento y reveló que confía que la situación mejorará.

Desde el pasado 28 de abril, Colombia entró en una nueva jornada de protestas contra la reforma tributaria propuesta por el presidente, Iván Duque .

Se han registrado varios enfrentamientos entre la fuerza pública y la población. Es por ello que diferentes celebridades han mostrado su apoyo a Colombia, tal es el caso de Maluma.

Maluma: “Confío en que Colombia va a salir adelante”

A través de sus Instagram Stories, Maluma envió un mensaje a las personas y reveló que se encuentra positivo.

El artista señaló que considera que la ola de violencia y los ataques de la policía pronto llegarán a su fin.

En su video el cantante señaló que se encuentra confiado de que pronto se podrá llegar a un acuerdo para acabar con todas las agresiones.

“Confío en que Colombia va a salir adelante, confío en que vamos a llegar a un acuerdo” Maluma

Maluma destacó que se va a continuar con su pelea sin utilizar la violencia y destacó que esta situación pronto mejorará.

“Confío plenamente en que el futuro es positivo y lo declaro desde ya. Que vamos a luchar, pero no usando las armas, no usando la violencia, que vamos a llegar un acuerdo y que todo volverá a la normalidad” Maluma

El cantante destacó que tras esta ola de violencia, Colombia va a crecer y va a ser un mejor país.

“El país va a crecer, hoy me levante positivo. Me levante enviando un mar de bendiciones, un mar de amor, porque yo creo que esa es la solución. Así que no a la violencia mi gente, no a las armas y si al positivismo y si al amor” Maluma

No es la primera vez que Maluma se pronuncia en Instagram por la violencia que se vive en Colombia, ya que en otros mensajes ha invitado al dialogo.